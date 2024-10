Eufy Indoor Cam E220: Mit 2K-Auflösung, HomeKit und lokalem Speicher

Im September habe ich für euch einen genaueren Blick auf die Eufy Indoor Cam C210 geworfen. Der Preis-Leistungs-Tipp hat damals knapp 24 Euro gekostet und ist bei euch sehr gut angekommen. Neben dem Preis hat die Kamera mit einer Schwenk-Funktion sowie einer lokalen Speicherung der Daten gepunktet. Die Auflösung ist mit 1080p aber nur Standard.

Genau hier kommt die große Schwester ins Spiel, genauer gesagt die Eufy Indoor Cam E220. Sie ist mit ganz ähnlichen Features ausgestattet, bietet aber die doppelte Auflösung: 2K sind mit an Board. Aktuell gibt es die Kamera wieder so günstig wie während des Prime Days, ihr bezahlt nur 33,24 Euro (Amazon-Link). Zuletzt lag der Preis bei Amazon bei 44,99 Euro.

Es wird sogar HomeKit unterstützt

Ein weiterer Pluspunkt der Eufy Indoor Cam E220 ist die Tatsache, dass auch HomeKit unterstützt wird. Diese Funktion wird per Update geliefert, ihr könnt die Kamera daher nicht direkt mit der Apple Home App öffnen, sondern müsst zunächst einmal die Eufy-App installieren und die Kamera dort einrichten. Das sollte aber keine große Hürde sein, zumal dort eben auch alle weiteren Funktionen zur Verfügung stehen.

Eine Einschränkung gibt es bei HomeKit nämlich: Es werden nur 1080p geboten. Dafür, so lese ich es zumindest in Rezensionen, wird auch HomeKit Secure Video unterstützt. Mit einem iCloud-Abonnement könnt ihr Video-Ereignisse also einfach in der Cloud sichern.

Eufy Indoor Cam E220 kann schwenken und neigen

Gegen Bezahlung könnt ihr eure Videos auch über die Eufy-App sichern. Alternativ setzt ihr einfach eine microSD-Karte in die Kamera ein und könnt die lokale Speicherung nutzen. Diese steht auch nach der Verbindung mit einer Eufy HomeBase zur Verfügung.

Über die Eufy-App habt ihr natürlich auch Zugriff auf alle weiteren Funktionen. Besonders hervorzuheben ist hier sicherlich die Funktion zum Schwenken und Neigen. Die Eufy Indoor Cam E220 kann einfach um 360 Grad drehen und um 96 Grad nach oben und unten schauen. Zusammen mit einem Blickfeld von 125 Grad habt ihr so immer alles im Blick.

