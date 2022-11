Calm: Meditations-App bietet 50 Prozent auf das Jahresabo an

Die heutige Gesellschaft muss ungemein gestresst sein. Wie sonst lässt es sich erklären, dass Entspannungs- und Meditations-Apps wie Pilze aus dem Boden schießen und gefühlt in jeder neuen Woche eine neue Anwendung zum Thema im App Store beworben wird? Die App Calm (App Store-Link) steht schon seit längerem im Store zum Download bereit und wurde von Apple bereits als „App des Jahres 2017“ ausgezeichnet. Laut eigener Aussage der Entwickler ist Calm „die Nr. 1 bei Apps für Meditation und besseren Schlaf“.

Der Download der Anwendung kann auf dem iPhone, iPad, der Apple Watch und dem Apple TV erfolgen und benötigt unter iOS 14.0 bzw. tvOS 11.2 oder neuer mindestens 125 MB an freiem Speicherplatz. Calm steht unter anderem auch in deutscher Sprache zur Verfügung, bietet aber in englischer Sprache mehr Inhalte.

Anbindung an Apple Health & Sleep Timer zum Einschlafen

In Calm bekommt man mehr als 100 angeleitete Meditationen zu verschiedenen Themen wie Angst, Stress, Schlaf und mehr. Zudem gibt es an jedem Tag eine sogenannte Original-Daily Calm, eine Übung zur täglichen Gelassenheit, sowie über 100 Geschichten zum Einschlafen für Erwachsene, 7- und 21-Tage-Programme für Einsteiger und Fortgeschrittene, Atemübungen, entspannende Musiktracks und Natursounds, zeitgesteuerte Meditationen ohne Anleitung und offene Meditationen.

Im eigenen Profil lässt sich der Fortschritt in Calm einsehen, zudem besteht eine optionale Anbindung an Apple Health. Besonders praktisch bei Einschlafhilfen ist auch ein Sleep Timer, der gesetzt werden kann, so dass die Sounds oder Musik nach einer festgelegten Zeit gestoppt werden.

Im Rahmen der Black Friday-Woche bzw. des Cyber Mondays hat auch Calm nun ein Paket geschnürt und bietet das Premium-Jahresabo für den eigenen Dienst nun mit 50 Prozent Rabatt an. Das Angebot lässt sich über die Website von Calm wahrnehmen und gilt nur noch für den heutigen Montag, den 28. November 2022. Statt sonst üblicher 38,99 Euro wird damit nur noch 19,49 Euro fällig. Gezahlt werden kann per Apple Pay, PayPal oder Kreditkarte. Mit dem Jahresabo erhält man unbegrenzten Zugriff auf die gesamte Inhaltsbibliothek von Calm. Das Abonnement kann jederzeit im eigenen Profil auf der Website unter „Abonnement verwalten“ gekündigt werden.