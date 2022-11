AirTag in der Jackentasche: Mit dem Kind auf dem Weihnachtsmarkt

Es ist wahrlich kein schöner Gedanke, was im Gedränge auf dem Weihnachtsmarkt mit einem kleinen Kind alles passieren kann. Der Fall der Fälle ist bei uns zum Glück zwar noch nicht vorgekommen, trotzdem möchte ich euch ein wenig aus dem Familienalltag berichten. Vielleicht habt ihr ja auch noch weitere oder andere Ideen – ich bin schon gespannt auf eure Kommentare.

Jedenfalls waren wir am Samstag zusammen auf dem Weihnachtsmarkt. Mama, Papa und unser Sohn. Überraschenderweise waren wir nicht die einzigen Besucher – und mit so einem vier Jahre alten Kind an der Hand macht es nicht unbedingt viel Spaß, sich durch das Gedränge zu wühlen. Überfüllte Essensstände und unübersichtliche Ladengeschäfte kommen noch dazu.

So kam der AirTag in die Jackentasche

Normalerweise steckt meine Frau unserem Sohn immer ein Zettel mit ihrem Namen und der Telefonnummer in die Jackentasche. Natürlich haben wir dieses Mal nicht daran gedacht und hatten auch keinen Stift mit dabei. Kurzerhand habe ich den AirTag von meinem Autoschlüsselbund in die Jacke des Sohnes verfrachtet.

Eigentlich keine schlechte Idee, denn dank der vielen Personen auf dem Weihnachtsmarkt wäre eine Ortung quasi jederzeit problemlos möglich gewesen, zudem hätten im Notfall meine Kontaktdaten aus dem AirTag abgerufen werden können.

Und es muss ja nicht einmal unbedingt ein AirTag für über 30 Euro sein.

Andere Ideen – auch für den Sommer

Das mit der Jackentasche und dem AirTag ist in den kalten Jahreszeiten sicherlich eine tolle Idee. Im Sommer, wenn das Kind mit Schaufel und Badehose am überfüllten Strand unterwegs ist, sieht es mit dieser Lösung aber eher schlecht aus.

Auf die Schnelle habe ich hier zwei andere Ideen ausfindig gemacht: Auf Amazon bekommt ihr gravierte Silikon-Armbänder oder bunte Festival-Bändchen zum selber Beschriften. Zwei einfache und preisgünstige Möglichkeiten.