HappinessPal: Neujahrsvorsätze umsetzen und positive Veränderungen anstoßen

Das neue Jahr ist gerade einmal zwei Tage alt, und die ersten wohlgemeinten Vorsätze fürs neue Jahr dürften bereits gebrochen sein. Gesündere Ernährung, mehr Sport machen, Gewicht verlieren, sich weiterbilden, mehr Geld ansparen, mit dem Rauchen aufhören und anderes sind wohl einige der beliebtesten Neujahrsvorsätze. Bei der Umsetzung dieser und einem generell aktiven und achtsamen Leben will die neue App HappinessPal (App Store-Link) des Schweizer Entwicklers Stephan Sann helfen.

HappinessPal lässt sich im deutschen App Store kostenlos auf das iPhone herunterladen und benötigt dazu nur rund 4 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 15.0 oder neuer zur Installation. Ebenfalls seit dem Start vorhanden ist eine deutsche Lokalisierung. Zusätzliche Features in der App lassen sich über ein optionales Lite- oder Premium-Abo freischalten, das ab 0,99 Euro/Monat zu haben ist.

„Begib dich mit HappinessPal auf eine Reise, um die beste Version deiner selbst zu werden. Erlebe die Kraft kleiner Veränderungen unter seiner motivierenden täglichen Anleitung, die Schritt für Schritt den Weg für deinen Erfolg ebnet. Erziele Errungenschaften, gross und klein, und kultiviere Erfüllung und Glück auf deinem Weg. Das ist keine anstrengende Übung, sondern ein transformatives Abenteuer. Starte Dein Erlebnis noch heute!“

So berichtet Entwickler Stephan Sann im deutschen App Store über HappinessPal. Schon im kostenlosen Basis-Plan können Funktionen wie Prioritäten pro Tag, To-Dos, Gewohnheiten, Ziele, Visionboards, Affirmationen und wöchentliche Statistiken ebenso wie Anhänge, Erinnerungen und Integrationen von Drittanbieter-Apps genutzt werden. Wer mehr will, beispielsweise Werbefreiheit und unbegrenzte Features, kann die oben bereits erwähnten Lite- oder Pro-Abos in Anspruch nehmen.

„Big Seven“ dienen der Selbstoptimierung

Zum Start von HappinessPal kann man erst eine unverbindliche Tour durch die App machen, oder direkt loslegen. Die Anwendung unterscheidet dabei zwischen den „Big Seven“, sieben große Aktivitäts-Kategorien, in denen man zur Selbstoptimierung tätig werden kann: Achtsamkeit, Training, Lektüre, Visualisierung, Affirmation, Journal führen und Dankbarkeit. Für jeden Tag stehen die entsprechend ausgewählten Ziele zur Verfügung, zudem können To-Dos und Gewohnheiten, ebenso wie Commitments festgelegt und abgearbeitet werden. Auch externe Apps lassen sich einbinden, darunter Apple Fitness zum Integrieren von erfolgten Trainings.

Stephan Senn gibt zudem an, dass die eigene Privatsphäre jederzeit gewahrt wird und keinerlei Daten geteilt werden. Bereits in der kostenlosen Basisversion kann HappinessPal daher für Personen, die 2024 einige Optimierungen im Leben vornehmen oder selbiges bewusster angehen möchten, durchaus eine Hilfe im Alltag sein. Weitere Infos zu HappinessPal gibt es auch auf der eigenen App-Website des Entwicklers.