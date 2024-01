Greg Joswiak spricht im Interview über Keynotes mit Steve Jobs

Apples aktueller Senior Vice President of Worldwide Marketing, Greg Joswiak, hat dem thailändischen Videoblog iMod ein Interview gegeben. Letzteres wurde bei YouTube veröffentlicht und beinhaltet Themen wie Apples Entscheidung, ein ganzes Event mit einem iPhone zu filmen, wie das Unternehmen mit kreativen und professionellen Anwendern zusammenarbeitet, die Keynotes von Steve Jobs und mehr (via 9to5Mac).

Im Interview mit iMod sprach Greg Joswiak unter anderem auch über einige der Aspekte, die er in seiner Zeit an der Seite von Steve Jobs gelernt hat.

„Wenn ich mich an einige der Keynotes von Steve Jobs erinnere, fällt mir immer wieder auf, dass er über die Schnittstelle zwischen Technologie und Geisteswissenschaften sprach und dabei Wegweiser zeigte. Und er erklärte, dass Apple an diesem Schnittpunkt steht. Es liegt in der DNA von Apple, dass Technologie allein nicht genug ist. Es geht um Technologie in Verbindung mit Geisteswissenschaften.

Und das hat er uns jahrelang gesagt. Es war nicht nur Teil dieser Präsentation, dass große Dinge in diesem Bereich an dieser Schnittstelle entstehen. Man muss technisch versiert genug sein, um großartige Produkte zu entwickeln, aber man muss auch die geisteswissenschaftliche Seite anzapfen, um zu wissen, wie man etwas Neues erschafft… wie man kreativ sein kann. Es trifft voll und ganz auf unsere Produkte zu. Es gilt auch für unser Marketing.

Außerdem würde er uns sagen, dass jedes großartige Marketing auf der Wahrheit beruht. Es hört sich zwar grundlegend an, aber viele Unternehmen versuchen, Ihnen etwas vorzugaukeln, was nicht unbedingt der Wahrheit entspricht.

Und wir haben immer geglaubt, dass, wenn wir großartige Produkte mit großartigen Funktionen bauen, die das Leben unserer Kundschaft inspiriert und bereichert, dies die Grundlage der Geschichte ist.“