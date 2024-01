Apple Vision Pro soll Ende Januar starten

Das erste neue Apple-Produkt 2024 ist Apple Vision Pro. Schon vor einer Woche haben wir unter Berufung auf Apple-Analyst Ming-Chi Kuo berichtet, dass die Auslieferung der Geräte an Apple kurz bevorsteht. Neue Berichte aus Fernost besagen, dass Apple Vision Pro in der letzten Januarwoche auf den Markt kommen wird.

Die Informationen stammen von Wall Street Insights, einem chinesischen Investorennachrichtendienst, der bei Apple-Gerüchten eher ein unbekannter Player ist. Die Webseite behauptet exklusive Informationen erhalten zu haben, die darauf hindeuten, dass Apple Vision Pro am 27. Januar 2024 startet. Ein Samstag ist bei Apple für ein neues Apple-Produkt eher unüblich, gut möglich, dass es doch der 26. Januar wird – ein Freitag. In der Vergangenheit hat Apple schon mehrere Produkte an einem Freitag in den Markt eingeführt.

Apple hat bisher kein genaues Datum für Apple Vision Pro genannt, offiziell heißt es nur „Anfang des Jahres“. Die jetzigen Informationen würden aber zu den Aussagen von Kuo passen, der sagte, dass ein Start Ende Januar beziehungsweise Anfang Februar wahrscheinlich ist. Mark Gurman von Bloomberg spricht weiterhin von Februar. Wir sind gespannt …