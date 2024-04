iGBA: Der erste Spiele-Emulator landet im App Store

Es war eine ziemlich überraschende Ankündigung von Apple. Mit der letzten Aktualisierung der App Store Review Guidelines wurden Spiele-Emulatoren für iPhone und iPad zugelassen. Eine ganz neue Kategorie im App Store, die es so bisher noch nicht gab. Am Wochenende hat es der erste Emulator in den App Store geschafft: „iGBA: GBA & GBC Retro Emulator“ (App Store-Link), so der Titel der kostenlosen Universal-App. Nicht einmal zwei tage Tage später kam dann aber alles anders…

Zu große Hoffnungen hättet ihr euch rund um Download aus dem App Store eh nicht machen müssen, auch wenn iGBA kostenlos angeboten wurde. Nach dem ersten Start der App seht ihr nämlich zunächst einmal nichts. Die App ist komplett leer und beinhaltet keine Spiele.

Game Boy Spiele müssen aus externen Quellen geladen werden

Die Spiele-Dateien, die so genannten ROMs, müsst ihr selbst beisteuern. Dafür gibt es Web-Plattformen, wie etwa Homebrew Hub, wo kostenlose Spiele angeboten werden. Darüber hinaus gibt es im Netz mehr oder weniger legale Quellen, über die ihr beispielsweise auch an echte Klassiker gelangt. Unterstützt werden vom iGBA Emulator Spiele für den Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance.

Wirklich gepasst zu haben schien Apple die ganze Sache aber nicht, denn in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde iGBA wieder aus dem App Store entfernt. Apple hat lediglich mitgeteilt, dass die App gegen die App-Review-Richtlinien des Unternehmens in Bezug auf Spam (Abschnitt 4.3) und Urheberrecht (Abschnitt 5.2) verstoßen hat. Konkretere Angaben gab es bislang leider nicht. Möglicherweise hat der Rauswurf aber gar nichts mit der Emulator-Geschichte selbst zu tun, sondern mit der Tatsache, dass es sich bei iGBA um einen Klon des GBA4iOS-Emulators handelt, der von einem anderen Entwickler stammt.

Ob dieses Hin und Her weitere Entwicklerinnen und Entwickler bekräftigt, ihre Emulatoren für den Gameboy und andere Klassiker-Konsolen ebenfalls im App Store einzureichen? Wir sind gespannt, was die nächsten Wochen bringen werden.