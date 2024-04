Macs mit M4-Chip: Das ist die angebliche Roadmap

Diese Zeilen entstanden auf einem MacBook Pro mit M1 Pro Chip, das Ende Oktober 2021 im Handel erschienen ist. Es wird also bald drei Jahre alt und trotzdem sehe ich für meine Office-Tätigkeiten noch absolut keinen Anlass, aus Performance-Gründen auf ein neues Modell zu wechseln. Irgendwann wird es wohl eine neue Batterie geben, denn die Kapazität liegt hier bei „nur“ noch 83 Prozent.

Dass noch in diesem Jahr die ersten Macs mit M4-Chip auf den Markt kommen sollen, lässt mich daher absolut kalt. Aber vielleicht seid ihr ja mit eurem aktuellen Mac nicht mehr zufrieden und wollt noch auf die nächste Prozessor-Generation warten. In diesem Fall gibt es mal wieder Neuigkeiten von Mark Gurman. Der Apple-Experte will erfahren haben, wie die Roadmap rund um die Einführung des M4 Chips aussieht.

In dieser Reihenfolge erwartet Mark Gurman die neuen Macs

14-Zoll-MacBook Pro im unteren Preissegment mit dem M4, das gegen Ende 2024 auf den Markt kommt. 24-Zoll-iMac mit dem M4, der ebenfalls gegen Ende des Jahres erwartet wird. 14-Zoll- und 16-Zoll-High-End-MacBook Pros mit M4 Pro/Max-Chips, die zwischen Ende 2024 und Anfang 2025 erwartet werden. Mac mini in den Konfigurationen M4 und M4 Pro, der zwischen Ende 2024 und Anfang 2025 erscheinen soll. 13-Zoll und 15-Zoll MacBook Airs, die für das Frühjahr 2025 geplant sind. Mac Studio mit einem High-End-M4-Chip, der etwa Mitte 2025 erscheinen soll. Mac Pro mit einem M4 Ultra Chip, der in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 erscheinen soll.