ChatGPT: Neue Mac-App von OpenAI kommt noch vor der WWDC

Im App Store gibt es inzwischen viele KI-gestützte Chatbot-Apps für den Mac, die wohl alle auf das von OpenAI entwickelte ChatGPT zugreifen. Nur eine dezidierte ChatGPT-App von OpenAI selbst war bisher nicht darunter. Das ist jetzt anders: OpenAI hat gestern in einer Keynote mitgeteilt, dass das Unternehmen nun eine eigene Mac-App für ChatGPT ausrollen wird. Plus-Kunden sollen diese seit gestern herunterladen können. Der Rollout für Free-User ist für die nächsten Wochen geplant.

Zwar gibt es schon seit einiger Zeit Gerüchte darüber, dass Apple und OpenAI eine Partnerschaft eingegangen seien, um ChatGPT als eingebaute, systemintegrierte Chatbot-Option unter iOS 18 anzubieten, doch final besiegelt wurde diese Partnerschaft noch nicht.

Nun hat OpenAI eine eigene ChatGPT-App für den Mac angekündigt und seinen Plus-Kunden bereits zur Verfügung gestellt. Die App soll ChatGPT zugänglicher machen und dafür sorgen, dass der Chatbot stets für die Nutzer erreichbar ist. In eine Pressemitteilung heißt es:

„Sowohl für kostenlose als auch für kostenpflichtige Nutzer führen wir außerdem eine neue ChatGPT-Desktop-App für macOS ein, die sich nahtlos in alles, was Du auf Deinem Computer tust, integrieren lässt. Mit einem einfachen Tastaturkürzel (Option + Leertaste) kannst Du ChatGPT sofort eine Frage stellen. Du kannst auch Screenshots direkt in der App machen und diskutieren.

Du kannst jetzt mit ChatGPT direkt von Deinem Computer aus Gespräche führen, beginnend mit dem Sprachmodus, der seit dem Start von ChatGPT verfügbar ist, und den neuen Audio- und Videofunktionen von GPT-4o, die in Zukunft verfügbar sein werden. Ganz gleich, ob Du eine neue Idee für Dein Unternehmen entwickeln, dich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten oder ein Thema besprechen möchtest, tippe auf das Kopfhörersymbol in der unteren rechten Ecke der Desktop-App, um eine Sprachunterhaltung zu starten.“