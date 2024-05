Ikea rückt Energieverbrauch in seiner Smart Home App in den Fokus

Das Thema Energiebedarf und Energieverbrauch wird uns in den kommenden Jahren definitiv begleiten. Seit ich mein Balkonkraftwerk vor etwas mehr als einem Jahr im Einsatz habe, gehe auch ich viel bewusster mit dem Thema um, auch wenn ich bei einigen Geräten nicht auf die praktische Standby-Funktion verzichten möchte. Und auch bei Ikea rückt das Thema Energieverbrauch jetzt in den Fokus.

In der Ikea Home Smart App werden aktuell neue Funktionen rund um das Thema Stromverbrauch getestet. Zum Start wird dieses neue Feature allerdings nur in Schweden angeboten, um es zunächst einmal zu verbessern und weiter zu entwickeln. Erst danach will Ikea schauen, ob die Funktion auch für andere Märkte in Frage kommt. Aber was genau wird geboten?

„Wir möchten es unseren Kunden ermöglichen, ihre Energiedaten mit ihrem Alltag zu verbinden, damit sie ihren Energieverbrauch auf intelligentere Weise verstehen und verwalten können. Es geht darum, jedem die Werkzeuge zu geben, um seine Energierechnungen zu senken und seine Fähigkeit zu verbessern, intelligentere Energiegewohnheiten anzunehmen“, sagt Mikael Szalay, Product Owner bei IKEA in Schweden.

Energy Insights, so der Name des neuen Angebots, soll Echtzeitdaten über Energieverbrauch und Strompreise kombinieren und die Nutzung des Hauses mit ähnlichen Haushalten vergleichen. So soll man besser dazu in der Lage sein, energieintensive Geräte effizienter zu nutzen und die besten Zeiten für ihren Einsatz zu erkennen, um letztlich den Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten zu senken.

Smart Plug mit Energiemessung kommt im Herbst

Noch konkreter soll die ganze Sache dann im Herbst werden, wenn Ikea einen neuen Smart Plug mit Verbrauchsmessung einführt. Dieser soll dann auch über den Dirigera-Hub mit dem Smart Home verbunden werden können.

„Diese Funktion ist nur der Anfang unserer Reise zur Bereitstellung umfassender intelligenter Energielösungen für zu Hause. Während wir das intelligente System IKEA Home weiter entwickeln, sind wir bestrebt, weitere Funktionen hinzuzufügen, die weiter zur Energieeffizienz im Haus beitragen werden“, so David Granath, Range Manager bei IKEA in Schweden.