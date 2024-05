Bandwerk Sport Band ausprobiert: Fluorkautschuk trifft auf Leder

Vor einigen Monaten haben wir schon einen kurzen Blick auf das Performance Sport Band von Bandwerk geworfen, konnten das Zubehör für die Apple Watch bis dato aber noch nicht selbst ausprobieren. Das hat sich mittlerweile geändert – und wir wollen euch gerne unsere Eindrücke schildern.

Kommen wir aber zunächst zu den Fakten. Das Bandwerk Sport Band ist in fünf verschiedenen Farben für kleine und große Apple Watch Modelle erhältlich. Momentan sind auch alle Variationen auf Lager, der Preis liegt bei 65 Euro. Der Versand zu euch nach Hause ist kostenlos.

Das Armband ist mit allen Watch-Modellen kompatibel, auch mit der Apple Watch Ultra. Hergestellt ist das Armband aus Fluorkautschuk, wobei auf der Außenseite Leder aus deutscher Herstellung eingesetzt wurde. Die beiden Materialien haben dabei bewusst unterschiedliche Farben.

Schon die Verpackung ist ein Highlight

Schon das Auspacken des Armbands ist ein echtes Erlebnis. Oder besser gesagt: Die Verpackung ist ein Highlight. Zusammen mit einem originalen Apple Watch Ladegerät kann man die Verpackung nämlich in eine kleine Ladestation verwandeln. Eine pfiffige Idee, die ich so noch bei keinem Hersteller gesehen habe.

Aber wie steht es denn nun um das Armband selbst? Das Sport Band von Bandwerk ist so flexibel wie klassische Sportarmbänder aus Silikon und muss sich nicht erst der Form des Handgelenks anpassen, wie es sonst bei Lederarmbändern der Fall ist.

Beim Verschluss hat sich Bandwerk dagegen für einen eher klassischen Weg entschieden. Es gibt eine herkömmliche Dornschließe, die am Ende des Bands von einem kleinen Metall-Pin ergänzt wird, um das lose Ende des Armbandes zu befestigen.

Bandwerk Sport Band ist nur in einer Länge erhältlich

Und genau hier setzt ein Kritikpunkt von mir an. Ich bin sicherlich nicht schmächtig, habe aber auch nicht die dicksten Handgelenke. Aktuell nutze ich das drittletzte Loch, viel Luft habe ich also nicht mehr. Laut Bandwerk ist das Performance Sport Band für Handgelenke von 150 bis 210 Millimeter abgedeckt, was natürlich ein sehr großer Bereich ist.

Ich persönlich hätte mir, ähnlich wie es Apple macht, zwei Größen gewünscht. Messt vor dem Kauf auf jeden Fall noch einmal nach, ob die Länge des Armbands für euch überhaupt passend ist.

Beim Tragekomfort konnte ich, bis auf ein paar einklemmte Haare, keine negativen Punkte feststellen. Auch beim Sport hat sich das wasserfeste Armband wenig überraschend gut geschlagen, man kann es nach dem Workout einfach abspülen und trocknen lassen.

Abgesehen von der Sache mit der Länge kommt es am Ende des Tages vor allem auf den persönlichen Geschmack an. Sollten euch die Armbänder optisch zusagen, meine persönlichen Favoriten sind Orange Pop und Sage Grün, dann spricht aus meiner Sicht nichts gegen einen Kauf. Auf den Fotos hier im Artikel seht ihr übrigens Cookie Beige.

Bandwerk Performance Sport Band 65 EUR jetzt bestellen