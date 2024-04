Bandwerk Performance: Wasserfestes Lederarmband wieder verfügbar

Einen Test der Bandwerk Performance Serie müssen wir unbedingt noch nachholen, denn die Mischung aus FKM-Material und echtem Leder klingt ziemlich spannend. Der Hersteller selbst spricht von einem „Paradebeispiel für Eleganz gepaart mit Ausdauer“.

In den letzten Wochen waren die Performance-Armbänder von Bandwerk leider nicht verfügbar, doch das hat sich jetzt geändert. Ab sofort könnt ihr die Kollektion, zur Auswahl sehen insgesamt fünf verschiedene Farben, wieder für 65 Euro (zum Shop) bestellt werden, Versandkosten fallen keine an. Natürlich passend zu kleinen und großen Apple Watch Modellen.

Bandwerk Performance Armband mit Material aus Deutschland

65 Euro sind für ein Armband von Bandwerk fast schon ein Schnäppchenpreis. Möglich ist das wohl auch nur, weil die Fertigung ausnahmsweise nicht in Deutschland, sondern in China erfolgt. Trotzdem kommt deutsches Leder zum Einsatz, das bei der Verarbeitung durch eine Hydrophobierung wasserdicht gemacht wird. So kann man es selbst beim Sport tragen, sogar unter Wasser.

„Dank unseres einzigartigen Anti-Sweat-Patterns auf der Innenseite verhindert das Armband die Bildung und Ansammlung von Schweiß“, schreibt Bandwerk über die zusätzlichen Eigenschaften des Armbandes.

Was zudem eine Besonderheit ist: Das Schließsystem. Die Dornschließe ist ja noch ganz normal, zusätzlich gibt es am Ende des Bands aber noch einen versenkbaren Metall-Pin, so dass das äußere Ende nicht einfach herum schlackert, sondern ebenfalls fixiert ist. Bei anderen Armbändern kommt oftmals eine zusätzliche Lasche zum Einsatz, die beim Performance-Armband von Bandwerk nicht notwendig ist.

Wie gesagt: Wir haben diese Armband-Kollektion von Bandwerk noch nicht selbst ausprobiert, können das aber hoffentlich bald nachholen. Allerdings ist die Stückzahl erneut begrenzt, wir können also nicht versprechen, dass wir einen zweiten Bericht pünktlich liefern können.

Bandwerk Performance Leder Armband 65 EUR jetzt bestellen