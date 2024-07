Faltbare Qi2-Ladestationen von Satechi: Jetzt auch in Deutschland verfügbar

Bereits im April dieses Jahres hat der bei uns im Blog wohlbekannte Zubehör-Hersteller Satechi zwei neue faltbare Ladestationen mit Qi2-Standard vorgestellt. Diese sollen das iPhone, die Apple Watch und die AirPods aufladen können und sind in einer 2-in-1-Variante für iPhone und AirPods sowie in einer erweiterten 3-in-1-Variante für das iPhone, die Apple Watch und die AirPods erhältlich.

Ab sofort sind die Neuerscheinungen von Satechi auch auf dem deutschen Markt verfügbar, so dass es keinen Umweg mehr über den US-Webshop des Herstellers benötigt. Beide Stationen sind so konzipiert, dass man sie zusammenklappen und einfach mitnehmen kann: Daher bietet sich das Zubehör sowohl auf Reisen als auch für den heimischen Schreibtisch an.

Der Satechi 2-in-1 Foldable Qi2 Wireless Charging Stand, so der volle Name der kleineren Ladestation, verfügt über Qi2-Technologie zum magnetischen Aufladen des iPhones mit maximal 15 Watt sowie eine induktive Ladefläche für AirPods mit bis zu 5 Watt. Die Positionierung des iPhones ist im Hoch- und Querformat möglich. Das faltbare und reisefreundliche Design aus recyceltem Aluminium verfügt über einen weichen Silikon-Ladepuck und eine Basis aus veganem Leder, ebenso wie eine stufenlose Höhenverstellung.

Im Lieferumfang der anthrazitfarbenen 2-in-1 Ladestation befindet sich auch ein USB-C-auf-USB-C-Ladekabel mit einer Länge von einem Meter. Der Satechi 2-in-1 Foldable Qi2 Wireless Charging Stand ist ab sofort zu einem Preis von 89,99 Euro im deutschen Handel erhältlich, unter anderem bei Amazon oder Cyberport.

3-in-1-Ladestation lädt Apple Watch mit 5 Watt auf

Wer neben dem iPhone und den AirPods auch noch die Apple Watch mit Strom versorgen möchte, kann zum erweiterten Modell von Satechi greifen. Der passende Ladepuck für Apples Smartwatch befindet sich ausklappbar im Haltearm der Station. Während man das iPhone mit Qi2 und 15 Watt schnell aufladen kann, kann man die Apple Watch ebenfalls mit 5 Watt im Schnelllademodus mit Storm versorgen. Wichtig zu wissen: Fast Charging ist allerdings nur für die Apple Watch Series 7 oder neuer verfügbar.

Ansonsten gleichen sich die beiden Stationen und sind aus identischen Materialen hergestellt. Im Vergleich zur 2-in-1-Version liefert Satechi beim 3-in-1 Modell auch zusätzlich ein 45 Watt-Netzteil sowie ein 1 Meter langes USB-C Kabel mit. Damit ist man auf Reisen gleich startklar und kann die Ladestation mitsamt ihres mitgelieferten Zubehörs in den Koffer legen.

Mit einem Preis von 139,99 Euro ist der Satechi 3-in-1 Foldable Qi2 Wireless Charging Stand allerdings auch um einiges teurer als die kleinere 2-in-1-Variante. Ab sofort kann die Ladestation auch in Deutschland online bestellt werden, beispielsweise bei Amazon oder Cyberport. Ein abschließendes YouTube-Video zeigt euch die neue Ladestation nochmals im Detail.

9 Bewertungen SATECHI 2 in 1 Kabellose Ladestation, Qi2 15W kabelloser Dual-Ladeständer,... Power Up mit Qi Tech – SATECHI 2 in 1 Ladegerät bietet die neueste Qi2 Technologie, mit im Vergleich zu Vorgängermodellen doppelt so viel Energie...

Effizientes 2-in-1-Laden – Halten Sie Ihr iPhone und Ihre AirPods mit unserer dualen drahtlosen Ladestation mit Strom versorgt. Bis zu 15W...

9 Bewertungen SATECHI 3 in 1 Kabellose Ladestation, Qi2 15W magnetische, Faltbare Reiseladestation... Power Up mit Qi Technologie – SATECHI 3-in-1 Kabellose Ladestation verfügt über neueste Qi-Technologie, die im Vergleich zu ihren Vorgängern...

Effizientes 3-in-1-Laden – Unsere kabellose Trio-Ladestation kann Ihre alltäglichen Gebrauchsgegenstände aufladen – das iPhone mit 15W, die...