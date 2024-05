Sonos: App-Update bringt Wecker-Funktion zurück

Der Multiroom-Audio-Experte Sonos hat vor wenigen Wochen ein großes Redesign der zugehörigen Sonos App (App Store-Link) vorgestellt und ist damit nicht überall auf Gegenliebe gestoßen. Ich selbst nutze bei mir Zuhause auch Sonos-Lautsprecher, allerdings verzichte ich fast komplett auf die Sonos-App. Demnach bin ich nicht in der Lage genau zu beurteilen, wie gut die neue App ist. Doch zahlreiche Sonos Kunden und Kundinnen bemängeln das Update stark, da Sonos bei der Neuentwicklung wichtige Funktionen gestrichen hat.

Sonos hat auf die Kritik reagiert und einen Zeitplan vorgelegt, dass verloren gegangene Funktionen wieder den Weg zurück in die App finden. Online haben Manager und Mitarbeiter sich den Fragen und der Kritik der User gestellt, wirklich brauchbare Antworten sind dabei aber nicht herumgekommen.

Einen Wecker in der Sonos-App stellen

Immerhin: Die Wecker auf Sonos haben wieder Funktionalität. Mit Version 80.00.08 der Sonos-App könnt ihr wieder Wecker anlegen und Wecker bearbeiten. Mit einem späteren Update plant Sonos die Snooze-Funktion zurückzubringen. Ich bin ehrlich: Mir war gar nicht bekannt, dass Sonos solch eine Funktion bietet. Meine Lautsprecher nutze ich zum Musikhören und starte Playlists oder Radiosender immer mit Alexa. Wenn ich auf mehreren Lautsprechern Musik abspielen möchte, nutze ich AirPlay.

Das App-Update optimiert außerdem die VoiceOver-Funktion, die jetzt auch mit den einzelnen Elementen auf dem Startbildschim interagiert.

Was ich nicht verstehe: In den Update-Notizen im App Store erwähnt Sonos weiterhin nur das neue und tolle Redesign, verrät aber nicht, was sich mit dem Update getan hat. Um auf die Kritik zu reagieren, wäre es sinnvoll, auch im Update-Text im App Store auf die Neuerungen einzugehen. Nicht jeder Sonos Nutzer und jede Nutzerin ruft in den Tiefen der Sonos-Webseite den entsprechenden Eintrag dazu auf…