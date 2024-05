Sonos verspricht Rückkehr von verlorenen gegangenen Funktionen

In dieser Woche hat Sonos ein großes Update für seine hauseigene App veröffentlicht. Es gibt ein komplett neues Look & Feel, ein viel frisches Design und meiner Meinung nach auch eine deutlich einfachere Navigation. Allerdings gab es in den letzten Tagen auch große Kritik aus der Community, die ich in meinem ersten Artikel rund um das Update noch gar nicht auf dem Schirm hatte.

Neben der bereits erwähnten fehlenden Optimierung der App für sehbehinderte Personen gibt es vor allem Kritik für den fehlenden Schlaf-Timer und die fehlende Wecker-Funktion. Aber auch die lokale Musik-Bibliothek macht Probleme und die nächsten Lieder können nicht mehr direkt in der Sonos-App sortiert werden.

Warum mir das nicht aufgefallen ist? Das sind alles Funktionen, die ich persönlich überhaupt nicht genutzt habe. Ich kann aber absolut verstehen, dass es wirklich ärgerlich ist, wenn man zuvor jeden Tag einen Wecker über die Sonos-App gestellt hat, es diese Funktion jetzt im Zusammenspiel mit den Sonos-Lautsprechern aber nicht mehr gibt.

Das verspricht Sonos für die kommenden Monate

Immerhin: Sonos hat mittlerweile auf die Kritik reagiert und gegenüber The Verge ein ausführliches Statement abgegeben. „Es erfordert Mut, das Kernprodukt einer Marke von Grund auf neu aufzubauen, und zwar in dem Wissen, dass man vielleicht ein paar Schritte zurückgehen muss, um schließlich einen Sprung in die Zukunft zu wagen“, heißt es von Sonos zunächst einmal.

Viel wichtiger allerdings: Man verspricht, dass die als vermisst gemeldeten Funktionen wieder zurückkehren werden. „Wir wissen, dass es beliebte Funktionen gibt, die unsere Nutzer jetzt gerne weiter genießen würden. Wir arbeiten fleißig daran, sie in den kommenden Monaten wieder einzuführen“, verspricht Sonos.

Ich würde eher nicht davon ausgehen, dass beispielsweise die Wecker-Funktion in den nächsten Tagen oder Wochen zurückkehren wird. Das ist schon ärgerlich, zumal es unter iOS keine Option gibt, zur vorherigen Version der Sonos-App zurückzukehren.