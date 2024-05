WhatsApp rollt Update mit überarbeitetem Design aus

Es ist schon unglaublich, seit wie vielen Jahren uns WhatsApp begleitet. Ganz früher musste man für die App ja sogar noch bezahlen, mittlerweile ist die Anwendung insbesondere in Europa nicht mehr von unseren Smartphones wegzudenken. Wie sich WhatsApp im Laufe der letzten 13 Jahre optisch entwickelt hat, könnt ihr dank der folgenden Grafik sehen.

So hat sich WhatsApp optisch entwickelt

In den letzten Tagen hat WhatsApp (App Store-Link) damit begonnen, das jüngste Design-Update nach und nach an alle Geräte auszurollen. Es kann also durchaus sein, dass ihr euch noch ein paar Tage gedulden müsst. Einen ersten Eindruck wollen wir euch aber dennoch schon verschaffen.

Verabschiedet hat man sich ja schon vor einiger Zeit vom grünen Kopfbereich der App, stattdessen werden jetzt Schaltflächen und Kennzeichen-Zähler im bekannt markanten Grün dargestellt.

Weitere Änderungen gibt es im Dark Mode, der jetzt noch etwas dunkler ausfallen soll. WhatsApp hat zudem den Kontrast erhöht, um „die Belastung der Augen in schwach beleuchteten Umgebungen zu reduzieren“. Icons und Illustrationen wurden ebenfalls aktualisiert und haben einen runderen und konturierteren Stil erhalten. Die App hat auch neue Animationen und neue Chat-Hintergrundbilder erhalten.

Eine Sache, die ebenfalls noch nicht auf allen Geräten angekommen ist: Direkt über den Chats gibt es neue Filter, um die Ansicht alternativ zu allen Chats auf alle ungelesenen Nachrichten oder Gruppen reduzieren zu können.