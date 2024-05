Für je 99 Cent: 300 Filme bei Prime Video günstig leihen

Unser Wochenende ist verplant, denn wir hoffen, dass der VfL Bochum in Bremen den Klassenerhalt sicher macht. Wir werden uns das Spektakel im Weserstation anschauen und hoffentlich am Ende den Klassenerhalt feiern. Falls ihr am Wochenende noch nicht viel geplant habt, könnt ihr bei Amazon Prime Video aus 300 Filmen aussuchen, die ihr für nur je 99 Cent ausleihen könnt.

für je 99 Cent: 300 Leih-Filme bei Prime Video (Amazon-Link)

Die Auswahl für das Wochenende ist diesmal sehr groß. Ihr könnt euch natürlich die spannendsten Filme aussuchen, wobei ihr folgend eine kleine Auswahl findet:

The Expendables 4 (Amazon-Link)

Downton Abbey (Amazon-Link)

Karate Kid (Amazon-Link)

Sieben Zwerge – Männer allein im Wald (Amazon-Link)

8 Mile (Amazon-Link)

Der Grinch (Amazon-Link)

Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück (Amazon-Link)

Angry Birds: Der Film (Amazon-Link)

Moonfall (Amazon-Link)

Ausleihen könnt ihr die Filme ganz bequem über euren Amazon-Account und den Browser eurer Wahl. Anschauen könnt ihr sie danach über zahlreiche Endgeräte: „Kindle Fire HD, iPad, iPhone, Android Smartphones, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Wii, Wii U, auf vielen Smart TVs und Blu-ray-Playern von Samsung, LG oder Sony sowie auf dem PC oder Mac“, schreibt Amazon, natürlich werden auch Fire TV und Fire TV Stick unterstützt. Mittlerweile ist Prime Video auch für Apple TVs ab der dritten Generation verfügbar, was die Sache noch komfortabler macht.