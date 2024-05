iPhone-Tastatur: Zwei Tricks, die man kennen muss

Da ich seit 2009 ein iPhone nutze und mich täglich damit intensiv beschäftige, kann ich mich als iPhone-Experte einstufen. Die meisten Funktionen sind für mich selbstverständlich, während andere Nutzer und Nutzerinnen, die nicht so tief ins System vorgedrungen sind, einige Features noch nicht kennen. Ich möchte euch heute zwei praktische Tipps für die iPhone-Tastatur mit auf den Weg geben.

Eine Zahl schneller mit dem iPhone tippen

Auf der iPhone-Tastatur kann man mit der 123-Taste Zahlen und Sonderzeichen anzeigen lassen. Möchte man nur eine Zahl tippen, müsst ihr nicht zwingend auf das andere Tastatur-Layout umschalten. Mit einem einfachen Trick und einer simplen Geste könnt ihr eine Zahl schneller einfügen.

Statt auf die 123-Taste zu klicken, um dann eine Zahl manuell auszuwählen, haltet die 123-Taste gedrückt und wischt dann über das Display zur gewünschten Zahl. Wenn ihr den Finger jetzt vom Display löst, wird die Zahl in den Text eingefügt und die Tastatur springt automatisch zurück und ihr könnt mit eurem Text nahtlos weitermachen.

Diese Möglichkeit bietet sich immer dann an, wenn man nur eine einstellige Zahl einfügen möchte. Aber: Ihr könnt so auch alle anderen Sonderzeichen in den Text einfügen, ohne die Tastatur wechseln zu müssen. Demnach könnt ihr mit diesem Trick auch Klammern, das Euro-Zeichen, ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen, das @-Symbol und mehr im Handumdrehen einfügen.

iPhone-Tastatur zu einem Trackpad umfunktionieren

Diese Funktion muss man einfach kennen. Wenn man lange auf die Leertaste drückt, verwandelt sich die Tastatur in ein Trackpad. Dann könnt ihr mit gedrücktem Finger die Einfügemarke frei auf dem Display bewegen und so zum Beispiel in einem langen Text an die richtige Position navigieren, ohne die Lupe dafür nutzen zu müssen.

Mit diesem Kniff könnt ihr auch Text schneller markieren, in dem ihr einfach mit einem zweiten Finger auf das Display tippt, während ihr weiterhin die Leertaste gedrückt haltet. Jetzt könnt ihr wieder über das Trackpad ziehen und den Text markieren.