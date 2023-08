Die neue Meross Matter Steckdose im Kurz-Test

Der neue Smart Home Standard Matter ist definitiv eine gute Idee, benötigt aber immer noch Zeit für die Umsetzung. Erste Produkte sind schon auf dem Markt, unter anderem auch smarte Zwischenstecker. Meross bietet hier seine Matter Steckdose (Amazon-Link) an, die wir euch im Kurztest einmal genauer vorstellen wollen.

Die Meross Matter Steckdose hat Matter-Support von Haus aus an Bord und kann so schnell und ohne zusätzliche Updates in das eigene Smart Home integriert werden. Vorausgesetzt wird ein Matter-Hub, zum Beispiel ein HomePod, ein Apple TV 4K, ein Echo 4 oder ein Google Nest Hub 2. Insofern solch ein Gerät in eurem Smart Home verfügbar ist, könnt ihr die Steckdose ganz komfortabel mit eurer Lieblings-App hinzufügen. Ich nutze dafür die Home-App von Apple. Code scannen, Raum auswählen, fertig.

Der smarte Zwischenstecker selbst ist 5 x 5 x 6,4 Zentimeter (ohne Pins) groß und ist aus Kunststoff gefertigt. Oberhalb ist das Matter-Logo aufgedruckt und zusätzlich ein einfacher Knopf erreichbar, mit dem sich die Steckdose auch manuell schalten lässt. Die Meross Matter Steckdose ist kompakt und nimmt in einer Steckdosenreihe nur den eigenen Platz ein. Bei einer Mehrfach-Steckdosenleiste kann die Nachbarsteckdose meist nur dann genutzt werden, wenn es sich um einen kleinen Stecker handelt. An der Qualität gibt es nichts auszusetzen.

Energiemessung (auch für Photovoltaik) nur per Meross-App

Die Meross-App (App Store-Link) wird nicht zwingend vorausgesetzt, allerdings kann man nur hier den Energieverbrauch überwachen. In der Meross-App muss man sich ein Konto anlegen und kann dann die aktuelle Stromversorgung in Watt anzeigen, ebenso den Energieverbrauch für einen Tag, für eine Woche, einen Monat und für ein ganzes Jahr. Wer Angaben zum aktuellen Strompreis macht, sieht auch überschlägige Kosten.

Der Meross Zwischenstecker funktioniert auch umgekehrt und kann die Stromproduktion von Photovoltaikanlagen messen. Da ich (noch) keine PV-Anlage habe, kann ich das nicht testen und muss mich auf die Angaben des Herstellers berufen. Wer möchte, kann die erstellten Daten auch per CSV exportieren.

An und Aus für „dumme“ Geräte

Der Meross Zwischenstecker mit Matter kann Geräte smart machen, die von Haus aus „dumm“ sind. Das könnte eine alte Stehlampe, eine Kaffeemaschine oder weitere Geräte sein, die per Strom betrieben werden. Die Steckdose kann dabei lediglich zwischen An und Aus unterschieden und so einfachste smarte Möglichkeiten anbieten. Mit Automationen kann man weitere Geräte in Abhängigkeit schalten, um sein System weiter zu automatisieren.

Fazit

Mit dem Meross Smart Plug könnt ihr schnell und einfach dumme Geräte über Matter smart machen. Der Zwischenstecker ist kompakt, gut gemacht und funktioniert zuverlässig. Da Matter supportet wird, muss lediglich eine Matter-Bridge verfügbar sein. Dann lässt sich die Steckdose mit iPhone, iPad und Android-Geräten steuern, zudem wird HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa und Samsung SmartThings unterstützt.

Aktueller Deal

Das Doppelpack der smarten Matter-Steckdosen ist gerade mit 5 Euro Rabatt erhältlich (Coupon auf der Produktseite aktivieren) und kostet nur noch 32,99 Euro statt 37,99 Euro. Pro Zwischenstecker werden also 16,49 Euro fällig. Eine einzelne Steckdose kostet mit 17,57 Euro etwas mehr.

Meross Matter Smart Steckdosen mit Stromverbrauch, WLAN Steckdosen mit Stromzähler... Voraussetzungen für Apple-Benutzer: iOS, iPadOS 16.1 (oder höher), 2,4 GHz und ein unverzichtbarer Hub für die Plattform wie Apple TV 4K (2. oder...

Voraussetzungen für Android-Nutzer: Die Tuya App auf Android unterstützt zur Zeit keine Matter. Android 8.1 oder höher, 2,4 GHz sowie einen Hub...