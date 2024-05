Anker MagGo 3-in-1 Ladestation: Qi2-kompatibles neues Zubehör ausprobiert

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir über die Verfügbarkeit der neuen Anker MagGo 3-in-1 Ladestation im deutschen Handel berichtet haben. Seit Mitte April kann die zu Beginn dieses Jahres zusammen mit anderen neuen MagGo-Produkten des Herstellers inklusive Qi2-Kompatibilität vorgestellte Ladestation auch in Deutschland regulär bezogen werden.

Die Anker MagGo 3-in-1 Ladestation kann iPhone, Apple Watch und AirPods aufladen. Für das iPhone stellt die Station mit Qi2 eine Schnelllademöglichkeit mit 15 Watt bereit. Dank der MFi-Zertifizierung für den Apple Watch-Ladepuck kann man auch die Apple Watch Series 7 und neuer schnell aufladen. So könnt ihr beispielsweise die Apple Wach 9 innerhalb von nur 30 Minuten von 0 auf 48 Prozent aufladen.

Eure AirPods legt ihr zum Laden einfach unten auf die Station und versorgt eure Kopfhörer so kabellos mit Storm. Im Lieferumfang ist sowohl ein USB-C-Kabel als auch ein 40 Watt starkes Netzteil dabei, so dass man nach dem Auspacken sofort einsatzbereit ist.

Große und schwere Basis sorgt für Stabilität

A propos Auspacken: Mit Maßen von 14,0 x 14,0 x 16,5 Zentimetern und einem Eigengewicht von 450 Gramm macht die Ladestation einen vergleichsweise großen Eindruck. Vor allem die kreisrunde Basis mit ihrem Durchmesser von ganzen 14 Zentimetern sorgt für diese erste Überraschung. Den entsprechenden Platz muss man auf dem Nachttisch, Schreibtisch oder anderen potentiellen Plätzen erst einmal bereitstellen. Die flächige Basis und die aus Metall gefertigten „Äste“ der Ladestation sorgen aber für einen stabilen und hochwertigen Gesamteindruck. Ein iPhone lässt sich auch dank der gummierten Unterseite der runden Basis bequem auf die Qi2-Ladefläche auflegen und auch wieder abnehmen, ohne die Ladestation gleich mit in der Hand zu halten.

Über die Ladegeschwindigkeiten wurde oben bereits gesprochen. Was ebenfalls auffällt, ist die kleine LED am vorderen Rand der Basisfläche, die leuchtet, sobald die Ladestation mit Strom versorgt wird. Glücklicherweise erlischt die weiße LED nach einigen Sekunden, so dass das Zubehör auch problemlos im Schlafzimmer verwendet werden kann. Freude am Putzen sollte man aber auch haben, denn vor allem die gummierte Fläche auf der Basis, die zum Aufladen der AirPods dient, zieht Staub und Fussel magisch an.

Fester Betrachtungswinkel für iPhone und Apple Watch

Was mich persönlich aber am meisten bei der Anker MagGo 3-in-1 Ladestation gewundert hat, ist die Tatsache, dass sich sowohl der Ladepuck für die Apple Watch als auch die Qi2-Ladefläche für das iPhone nicht im Betrachtungswinkel einstellen lassen. Bei einer Ladestation, die derzeit knapp 100 Euro kostet, wäre dies für mich ein Ausschlusskriterium – zumal mir der vom Hersteller voreingestellte Winkel etwas zu flach erscheint. Gerade bei der Nutzung der Ladestation auf dem Schreibtisch ist ein aufrechterer Betrachtungswinkel praktischer und auch für Videotelefonate besser geeignet.

Ein paar kleine Fragezeichen haben auch die mit im Lieferumfang befindlichen sechs Aufkleber für den Apple Watch-Ladepuck hinterlassen: Sie können auf dem Ladepuck angebracht werden, um ein Verdrehen des Apple Watch-Korpuses zu verhindern, und sollen laut Anker für mehr Stabilität beim Aufladen sorgen. Warum man diese Lösung mit weißen Aufklebern für den Ladepuck gewählt, und nicht gleich eine etwas griffigere Oberfläche für die Ladefläche gewählt hat, hat sich mir nicht erschlossen. Ohne die Aufkleber dreht sich die Watch gerne etwas zur Seite, hängt aber auch ohne Sticker fest am Ladepuck.

Eine der wenigen 3-in-1-Ladestation mit Qi2-Support

Abgesehen davon ist die MagGo 3-in-1 Ladestation gut verarbeitet, erinnert designtechnisch ein wenig an einen kleinen Ladebaum mit zwei Ästen, und macht daher auch im Wohnbereich als Deko-Objekt samt Ladefunktion eine gute Figur. Mit dem etwa 1,5 Meter langen USB-C-auf-USB-C-Ladekabel und dem beiliegenden 40W-Ladegerät gibt es ein gutes und ansehnliches Gesamtpaket.

Zudem gehört die Neuerscheinung zu einer der ersten stationären 3-in-1-Ladestationen mit Qi2-Support, die Auswahl am Markt ist bislang noch vergleichsweise gering. Eine Alternative aus gleichem Hause (zum Testbericht) richtet sich aufgrund der Bauweise und des kompakten Designs eher an Reisende. Eine weitere Neuerscheinung, die Twelve South HiRise 3 Deluxe Ladestation (Amazon-Link), setzt hingegen auf eine offizielle 15W-MagSafe-Unterstützung – auch hier werden wir bald ein erstes Fazit in einem Testbericht liefern können.

Für 84,99 Euro könnt ihr euch derzeit bei Amazon zwischen einer schwarzen und weißen Variante entscheiden. Beide Versionen sind auf Lager und können mit einer Ein-Tages-Lieferung bei euch zuhause landen. Und das aktuell sogar zum Angebotspreis, denn regulär kostet diese Ladestation 99,99 Euro.

Anker MagGo 3-in-1 Kabellose Ladestation, 15W kabelloser Ladeständer,... 15W SUPERSCHNELLES LADEN: Erlebe überragende 15W Ladeleistung in Kombination mit Qi2-Zertifizierung und MagSafe-Kompatibilität für schnelles,...

ALL-IN-ONE LADUNG MEHRERER GERÄTE: Das ästhetische Design und die präzisen Abmessungen des innovativen Formats ermöglichen das gleichzeitige...