iPhone 15 und iPhone 15 Plus: Hellgrün als neue Farbe?

In wenigen Wochen stellt Apple offiziell das iPhone 15 vor. Vorab sind schon zahlreiche Details durchgesickert, welche Gerüchte und Leaks sich bewahrheiten, wird sich wohl am 12. September zeigen. Über die möglichen Farboptionen haben wir schon mehrfach berichtet, unter anderem soll das iPhone 15 und iPhone 15 Plus in Grün, Blau, Gelb, Orange, Schwarz und Pink angeboten werden.

Der Leaker @MajinBuOfficial zeigt jetzt Fotos des USB-C Moduls, dass einen hellgrünen Farbton widerspiegelt. Der ebenfalls bekannte Apple-Leaker @URedditor hat den Twitter-Eintrag mit einem einfachen „yep“ bekräftigt. Der grüne Farbton soll dabei dem Grün des iPhone 12 mini und des iPhone 12 ähneln. Bleibt abzuwarten, ob Hellgrün als Stadard-Farbe direkt zum Verkaufsstart im September verfügbar gemacht wird.

The iPhone 15 series could receive the green color. A mockup of this color was also made. It looks like it will be very similar to the green already seen on the iPhone 12 series. pic.twitter.com/8MI8kJciw6

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 28, 2023