Bequem per App: Wahl-O-Mat ist bereit für die Europawahl

Am 9. Juni 2024 findet in Deutschland die Europawahl statt und alle deutschen Staatsangehörige sowie Unionsbürgerinnen und Unionsbürger können teilnehmen, sofern sie mindestens 16 Jahre alt und an ihrem Wohnort ins Wählerverzeichnis eingetragen sind. Natürlich ist auch eine Briefwahl möglich, wenn man sich zum Beispiel im Ausland aufhält oder aus anderen Gründen am Wahltag verhindert ist. Ein Wahlschein kann bis spätestens Freitag vor dem Wahltag bis 18.00 Uhr beantragt werden.

Wie schon bei der Europawahl 2019 werden abermals 96 Europaabgeordnete gewählt. Dabei sieht das EU-Wahlrecht vor, dass nach dem Verhältniswahlsystem gewählt wird. Je mehr Stimmen eine Partei bekommt, desto mehr Europaabgeordnete schickt sie in das Europäische Parlament.

Wahl-O-Mat vergleicht die Standpunkte aller 35 Parteien

Der praktische Wahl-O-Mat (App Store-Link) ist für die Europawahl gestartet und ihr könnt entweder im Web oder bequem per App darauf zugreifen. Da alle 35 Parteien die Wahl-O-Mat-Thesen beantwortet haben, könnt ihr die Standpunkte sehr gut vergleichen. Ihr müsst einfach Fragen zu den wichtigsten Wahlkampfthemen beantworten, um in kürzester Zeit herauszufinden, welche Partei am ehesten zum eigenen politischen Bild passt. Der Wahl-O-Mat liefert demnach nur Wahlempfehlungen und versteht sich als hilfreiches Tool, um sich über die Parteien zu informieren. Letztendlich müsst ihr euch eine eigene Meinung bilden.

Insgesamt gibt es 38 Thesen, die ihr mit „stimme zu“, „neutral“ oder „stimme nicht zu“ beantwortet. Anhand eurer Antworten spuckt der Wahl-O-Mat Empfehlungen aus und ihr könnt euch auch alle Antworten der Parteien ansehen. Der Wahl-O-Mat ist als App für iPhone und iPad verfügbar und steht kostenfrei zum Download bereit.