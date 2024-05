iOS 17.5 kommt im Mai: Das sind alle neue Funktionen

Das nächste größerer iPhone-Update auf iOS 17.5 steht noch im Mai an. Es ist davon auszugehen, dass Apple die neue Softwareversion am 22. Mai für alle zum Download bereitstellt. Gleichzeitig wird auch iPadOS 17.5 erwartet und da Apple das neue iPad Pro und das neue iPad Air schon am 15. Mai ausliefert, kommen die neuen iPads noch mit iPadOS 17.4.

Seit gestern Abend kann man die finale Beta-Version von iOS 17.5 und iPadOS 17.5 laden und installieren, wenn man im Apple-Entwicklerprogramm registriert ist. Dabei handelt es sich um die finale Version, die später auch für alle zum Download bereitgestellt wird. Und Apple liefert schon jetzt die offiziellen Update-Notizen mit, die ihr unten einsehen könnt. Des Weiteren macht Apple mit iOS 17.5 neue Funktionen verfügbar, die nicht im Beipackzettel gelistet sind.

Ab iOS 17.5 kann man Apps von Webseiten herunterladen

In der EU schaltet Apple die Möglichkeit frei, dass Entwickler ihre Apps direkt über die eigene Webseite vertreiben können. Natürlich gibt es auch hier einen Verifizierungsprozess und Anforderungen, um den Download über die eigene Webseite zu ermöglichen. Apple muss die Apps vorher beglaubigen und Entwickler müssen mindestens zwei Jahr ununterbrochen im Apple Developer Programm sein. Eine weitere Voraussetzung ist, dass nur Apps, die im Vorjahr mindestens eine Million Erstinstallationen auf iOS in der EU hatten, für Downloads von Webseiten infrage kommen. Mehr Details findet ihr hier.

Apples 2024 Pride Kollektion startet am 22. Mai

Mit iOS 17.5 und iPadOS 17.5 startet auch Apples diesjährige Pride Kollektion, die neue Wallpaper sowie ein neues Apple Watch-Armband mitbringt. Das Armband ist leuchtend und fluoreszierend und ist von den verschiedenen Pride-Flaggen inspiriert. Ein Preis für das Armband ist bisher nicht bekannt. Mehr Details könnt ihr hier lesen.

Neuer Reparatur-Statur in der Wo ist? App

Muss man sein iPhone oder iPad zur Reparatur einschicken, muss man auch die Aktivierungsperre deaktivieren und somit auch die Anbindung an Wo ist? auflösen. Das Gerät lässt sich nicht mehr tracken und kann bei Verlust nicht aufgespürt werden. Mit iOS 17.5 führt Apple einen neuen Reparatur-Status ein, damit man die Anbindung an Wo ist? nicht kappen muss. Demnach bleibt das iPhone auch dann trackbar, wenn es zur Reparatur muss. Alle Infos gibt es hier.

iOS 17.5: Das sind die offiziellen Update-Notizen

Apple News

Der Offline-Modus in Apple News+ ermöglicht den Zugriff auf den Heute-Feed und den News+-Tab, auch wenn man keine Internetverbindung hat

Quartiles ist ein neues und originelles tägliches Wortspiel, das jetzt in Apple News+ verfügbar ist

Die Anzeigetafel in News+ Puzzles erlaubt den Zugriff auf neue Spielerdaten für Kreuzworträtsel, Mini-Kreuzworträtsel und Quartiles, einschließlich Statistiken und Streams

Tracking-Benachrichtigungen