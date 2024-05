Place to Pee: Ein unglaublich praktischer CarPlay-Helfer

Wir haben unseren ersten Urlaub in diesem Jahr schon erledigt. Rund 500 Kilometer gibt es zuletzt aus dem Ruhrgebiet bis nach Büsum und ein paar Tage später wieder zurück. Ich konnte die lange Autofahrt perfekt für einen Praxis-Test einer noch recht neuen App nutzen: Place to Pee (App Store-Link).

Gerade mit zwei kleinen Kindern im Auto hat sich die iPhone-App mit ihrer CarPlay-Erweiterung als äußerst nützlich erwiesen. Mit wenigen Fingertipps auf dem Display zeigt die App die nächsten Rastplätze und Rasthöfe entlang der aktuell befahrenden Autobahn an.

Und so sieht man während der Fahrt und ohne auf das iPhone schauen zu müssen, in wie vielen Kilometern und Minuten es den nächsten Rasthof mit einer (bezahlten und daher hoffentlich sauberen) Toilette gibt. Ebenso zeigt Place to Pee Lademöglichkeiten und vor allem Restaurants an.

Place to Pee ist im CarPlay-Modus auf drei Reiter reduziert: Der nächste Rastplatz, eine Karte und eine Listenansicht. Letztere ist aus meiner Sicht besonders praktisch, denn hier sieht man die nächsten Rastplätze auf der Autobahn im Voraus und kann so sehr gut entscheiden, wo man den nächsten Boxenstopp einlegt.

Faires Bezahlmodell und die kommenden Funktionen

Das Bezahlmodell der App ist mehr als fair gestaltet. Zehn Mal könnt ihr die Suche in Place to Pee gratis nutzen, das sollte für die erste längere Fahrt in den Urlaub mehr als ausreichend sein. Wenn ihr Place to Pee darüber hinaus weiter nutzen und den Entwickler unterstützen möchtet, könnt ihr die Vollversion für einmalig 2,99 Euro freischalten.

Nach unseren 1.000 Kilometern auf der Autobahn habe ich eigentlich nur einen Kritikpunkt: Autohöfe werden von Place to Pee noch nicht beachtet. Ein Blick auf die Webseite des Entwicklers zeigt allerdings: Dieses Feature ist bereits in Planung. Außerdem stehen folgende Funktionen auf der Todo-Liste:

Anzeige der Größe von Rastplätzen

Aktualisierter Datensatz (v2.0)

Berücksichtigung von Autobahnen, die ineinander übergeben (z. B. A2 und A3)

Verbesserte Planungsmöglichkeiten vor Fahrtantritt

Android-Version

Siri-Integration („Wann kommt das nächste WC?“)

Auch die Siri-Integration halte ich gerade im Auto für mehr als praktisch. Ich kann euch die App jedenfalls nur ans Herz legen, bei uns wird sie spätestens im August wieder im Einsatz sein, wenn wir in den Sommerurlaub nach Oberstdorf fahren.