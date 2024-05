Sonos Roam 2: Durchgesickerte Fotos zeigen den neuen Lautsprecher

Vor drei Jahren hat Sonos mit dem Sonos Roam einen kleinen tragbaren Bluetooth-Speaker auf den Markt gebracht, der wegen seiner niedrigen Akkuleistung und diverser anderer Dinge mehrfach von Nutzerinnen und Nutzern kritisiert wurde. Nun hat Sonos mit dem Roam 2 einen Nachfolger produziert, der zumindest in Sachen Bluetooth-Verbindung einfacher zu handhaben sein soll. Und The Verge kann schon vor dem offiziellen Marktstart erste Bilder und weitere Details teilen.

bis auf das Logo gleicht das Design des neuen Sonos Roam 2 dem Vorgänger. Das Logo hat beim Sonos Roam 2 nun die gleiche Farbe wie der Lautsprecher selbst, während das Original ein weißes Logo aufwies. Auch die verfügbaren Steuerungsmöglichkeiten gleichen dem Vorgänger bis auf eine Ausnahme: Der Sonos Roam 2 hat nun zwei Knöpfe auf der Rückseite. Neben dem An-/Ausschalter ist dort ein direkter Bluetooth-Kopplungs-Button installiert. Mit diesem könnt ihr jedes beliebige Smartphone oder anderes Audiogerät per Knopfdruck mit der Box koppeln, ohne zunächst eine Kopplung per App vornehmen zu müssen.

Sonos Roam 2 soll im Juni starten

Wann genau der Sonos Roam 2 auf den Markt kommt, ist bisher nicht bekannt. Gerüchte waren einmal von Juni ausgegangen. Auch zum Preis des Roam 2 gibt es noch keine genaue Informationen. Beobachter gehen aber davon aus, dass er in etwa so viel kosten dürfte, wie der Vorgänger, also zwischen 139 und 179 Euro.

Der Sonos Roam hat, wie erwähnt, gemischte Reaktionen in Sachen Kundenzufriedenheit produziert. Fabian berichtet hier im Blog von seiner Freude mit dem Produkt. Blog-Leserinnen und Leser schrieben von Schwierigkeiten beim Einrichten und einige Reddit-User waren ganz und gar unzufrieden mit dem Sonos Roam, weil er eine so niedrige Akkuleistung habe und unter anderem der Wechsel zwischen Bluetooth und WiFi Probleme bereitet habe.

Ob Sonos diese Probleme beim Sonos 2 behoben hat, werden dann ausführliche Produkttests zeigen. Mehr lest ihr dann dazu wie immer bei uns.

Fotos: The Verge.