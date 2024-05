Western Digital: Weltweit leistungsstärkste tragbare 2,5″-Festplatten vorgestellt

Angesichts der explosionsartigen Zunahme digitaler Inhalte benötigen viele Menschen größere und robustere Lösungen, um auf all ihre Daten zuzugreifen und sie bewahren zu können. Der bekannte Hersteller von Speicherlösungen, Western Digital, hat daher am gestrigen Donnerstag eine Erweiterung der eigenen tragbaren HDD-Produktreihen WD, WD_BLACK und SanDisk Professional vorgestellt, die laut Aussage des Unternehmens „die weltweit höchste Speicherkapazität in einer tragbaren 2,5-Zoll-Festplatte bietet“.

Die tragbaren Festplatten WD My Passport, WD_BLACK P10 Game Drive und SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD sind ab sofort mit einer Kapazität von 6 TB erhältlich und sollen „eine robuste, zweckmäßige Lösung für Verbraucher, Gamer und Profis“ darstellen.

Reisedaten mit WD sichern

Mit den jetzt verfügbaren Kapazitäten von bis zu 6 TB für die WD My Passport-Festplattenreihe können vor allem Reisende mehr speichern und ihre digitalen Erinnerungen sichern. Das My Passport Ultra-Laufwerk ist eine tragbare Speicherlösung, die mit USB-C-Technologie und einem Metalldesign ausgestattet ist. Es verfügt über einen praktischen, schlanken Formfaktor, der sich leicht transportieren lässt. Der Passwortschutz mit 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung sorgt für die Sicherheit wertvoller Inhalte. Die My Passport-Festplatten sind in einer Vielzahl verschiedener Farben erhältlich.

Die 6 TB WD My Passport Ultra und die 6 TB WD My Passport Ultra für Mac sind zu einem Preis von 208,99 Euro bzw. 213,99 Euro verfügbar. Die 6 TB WD My Passport und die WD My Passport für Mac sind für jeweils 190,99 Euro bzw. 194,99 Euro erhältlich. Die 6 TB WD My Passport, Works mit USB-C ist für 190,99 Euro zu haben. Alle Produkte können ab sofort bei ausgewählten Western Digital-Händlern, im Onlinehandel und im Western Digital Store erworben werden.

Wettbewerbsvorteil beim Gaming mit WD_BLACK

Mit dem WD_BLACK P10 Game Drive können Gamer ihre Konsole oder ihren PC mit leistungssteigernden Tools ausstatten, um mit dem Tempo der komplexen AAA-Titel von heute Schritt zu halten. Mit der jetzt verfügbaren Kapazität von 6 TB, auf der bis zu 150 Spiele gespeichert werden können, ist das Laufwerk für Gamer konzipiert, die den Speicher ihrer Konsole oder ihres PCs aufrüsten und das Spielen genießen möchten. Das 6 TB WD_BLACK P10 Game Drive ist zum Preis von 200,99 Euro bei Western Digital-Händlern, in Onlinehandel und im Western Digital Store erhältlich.

Der perfekte Schuss mit SanDisk Professional

Mit dem G-DRIVE ArmorATD-Laufwerk von SanDisk Professional erhalten Nutzer und Nutzerinnen ein geländegängiges Laufwerk mit Stoßfestigkeit, IP54-Regen- und Staubschutz sowie Druckfestigkeit, um wertvolles Filmmaterial in der freien Natur und im Studio zu schützen. Das SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD mit 6 TB bietet eine tragbare Möglichkeit, Fotos, Videomaterial und Dateien zu sichern, wohin das Abenteuer auch führt.

Das 6 TB SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD ist zum Preis von 263,99 Euro erhältlich. Das Laufwerk wird ab Ende des Monats bei ausgewählten Western Digital-Händlern, im Onlinehandel und im Western Digital Store verfügbar gemacht werden.