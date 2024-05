Cartoon Weather: Hübsche neue Wetter-App mit optionalen DWD-Daten

Im App Store gibt es mittlerweile zahlreiche Wetter-Apps, die um die Gunst der Nutzer und Nutzerinnen buhlen. Und auch Apple selbst hält auf iPhones, iPads und dem Mac eine eigene Wetter-App inklusive Widgets zur Nutzung bereit. Braucht es da noch eine weitere wie Cartoon Weather (App Store-Link) vom Entwickler Michal Kus?

Nach einigen Tests mit Cartoon Weather kann zumindest ich für mich sagen: Ja, Cartoon Weather bietet durchaus einen Mehrwert und eignet sich hervorragend für Personen, die viele Wetterinfos in ansehnlicher Diagramm-Darstellung präsentiert bekommen möchten. Der Download von Cartoon Weather ist kostenlos und kann auf iPhone, iPad und die Apple Watch erfolgen. Die Anwendung benötigt zudem iOS/iPadOS 17.0 bzw. watchOS 10.0 oder neuer auf dem Gerät sowie rund 209 MB an freiem Speicherplatz. Auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits mit an Bord. Um weitergehende Infos wie aktuellen Niederschlag, ein Regen-Radar, den UV-Index oder ein Meteogramm anzeigen zu lassen, die App werbefrei und Daten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) nutzen zu können, wird ein Abo vorausgesetzt, das 3,99 Euro/Monat bzw. 22,99 Euro/Jahr kostet.

Ein Alleinstellungsmerkmal von Cartoon Weather, das auch unter anderem für den Titel der App sorgt, sind kleine Geschichten im Comic-Format, die zur aktuellen Wettersituation im oberen Bildschirmbereich der App angezeigt werden. In einer animierten Landschaft spielen sich verschiedene Szenen ab, die auch Menschen und Tiere beinhalten. Hat man das Plus-Abo abgeschlossen, warten gar über 150 weitere Geschichten auf die Nutzer und Nutzerinnen.

Wetter-Panels lassen sich frei konfigurieren

Darüber hinaus sorgen natürlich auch entsprechende Wetterinfos in frei konfigurierbaren Panels für einen hohen Nutzwert. Fast alle Wetter-Panels setzen dabei auf entsprechende Diagramme, beispielsweise für eine schnelle Vorhersage- und Prognosen-Übersicht, für die Temperaturentwicklung der nächsten sieben Tage, das Meteogramm, Niederschlag und UV-Index. Zudem gibt es detaillierte Infos zu Sonne und Mond, eine Karte mit Regenradar und ein kleines Info-Panel zur passenden Bekleidung für die aktuelle Wettersituation. Zudem stellt Cartoon Weather Informationen zur Luftqualität und eine Pollenvorhersage zur Verfügung.

Wer möchte, kann sich von Cartoon Weather auch mit Push-Benachrichtigungen auf dem Laufenden halten, beispielsweise mit Wetterwarnungen, einer Wettervorhersage am Morgen und am Abend, Sonnenauf- und -untergang, zur Goldenen Stunde, Mondphase und dem UV-Index. Wem die bereits vorhandenen Benachrichtigungen nicht ausreichen, kann diese, sofern das Plus-Abo vorhanden ist, auch eigenständig konfigurieren.

A propos Abo: Darin inbegriffen sind auch Widgets für das iPhone, das iPad und die Apple Watch. Die meisten davon lassen sich anpassen, um für einen optimalen Informationsgehalt auf dem Home- oder Sperrbildschirm zu sorgen. Verfügt man über eine Apple Watch, können dort im Plus-Abo auch Komplikationen genutzt werden. Das Abo ermöglicht es außerdem, verschiedene Wetter-Datenquellen auszuwählen, darunter auch die des Deutschen Wetterdienstes. Für weitere Eindrücke könnt ihr euch abschließend das YouTube-Video zu Cartoon Weather ansehen, das die Funktionen der vielversprechenden App vorstellt.