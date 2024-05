WiiM: Neue AirPlay 2-kompatible Streaming-Verstärker vorgestellt

Das Unternehmen WiiM hat sich auf Audio-Geräte und -Zubehör spezialisiert hat und hat in der Vergangenheit bereits mit dem WiiM Mini (Amazon-Link), einem kompakten High-Res-Audio-Streamer inklusive AirPlay 2, DLNA, Spotify Connect und mehr, auf sich aufmerksam gemacht. Nun hat der Hersteller zwei neue Produkte angekündigt, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen sollen: Den WiiM Amp Pro, ein Upgrade des bestehenden WiiM Amp, und ein brandneues Produkt, den WiiM Ultra (via HomeKitNews).

Letzterer ist ein digitaler Verstärker, der eine ganze Reihe von Streaming-Optionen, darunter das wichtige AirPlay 2 sowie integrierte Dienste wie Amazon Music, Spotify und vieles mehr, bietet. Was den Ultra von den anderen Modellen abhebt, ist ein Vollfarb-Touchscreen-Display, eine Premiere für WiiM. Auf dem Display werden nicht nur die Albumcover des gerade gespielten Titels oder Albums angezeigt, sondern auch Widgets und andere Einstellungen für den Verstärker selbst.

Die Rückseite ist gepflastert mit Stereo-Phono-Eingängen und -Ausgängen sowie einem Ausgang für einen Subwoofer und einem koaxialen Ausgang. Es gibt SPDIF-Ein- und Ausgänge für digitale Verbindungen, einen HDMI ARC-Anschluss und einen LAN-Anschluss, falls man eine kabelgebundene Verbindung wünscht. Außerdem gibt es einen USB-Anschluss für die Audiowiedergabe von einem Speicherstick. Für die Netzwerkverbindung bietet der WiiM Ultra neben dem Ethernet-Anschluss auch WiFi 6E, alternativ kann man sich direkt mit dem Verstärker verbinden, da er über Bluetooth 5.3 verfügt.

WiiM Amp Pro: WiFi 6E und Bluetooth 5.3

Neben dem WiiM Ultra gibt es auch ein Upgrade für den bestehenden WiiM Amp, der überraschenderweise WiiM Amp Pro heißt – nicht zu verwechseln mit dem WiiM Pro, der ebenfalls existiert. Was das Design angeht, sieht die Pro-Version äußerlich so ziemlich genauso aus wie ihr Vorgänger – alle Änderungen wurden im Inneren vorgenommen. Wie die Ultra-Version verfügt die Amp Pro-Version über WiFi 6E und Bluetooth 5.3 sowie ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis (SNR).

Die Preise für beide sind recht hoch: Der WiiM Ultra, der in einem Blogbeitrag des Herstellers detailliert beschrieben wird, kostet 329 US-Dollar, während der WiiM Amp Pro mit 369 US-Dollar angesetzt wurde. Auf der deutschen Website von WiiM sind die beiden neuen Produkte bisher noch nicht gelistet. Der internationale Marktstart der beiden Neuerscheinungen ist für das das dritte Quartal dieses Jahres geplant.