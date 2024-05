Eve Energy: Energiemessung bald auch in Apple Home

In dieser Woche hat die Connectivity Standard Alliance Version 1.3 des Smart Home Standards Matter vorgestellt. Neben Dunstabzugshauben und Kochfeldern als neue Geräte bietet Matter mit der neuen Version auch eine Unterstützung für Energieverbrauch und Energieerzeugung. Diese Daten können kompatible Geräte mit dem neuen Standard in Echtzeit melden, so dass sie von anderen Matter-Geräten weiter verarbeitet werden können.

Mit der Eve Energy gibt es ja bereits eine ziemlich bekannte smarte Steckdose, die über eine Messfunktion für den Stromverbrauch oder auch die Stromerzeugung verfügt. Bisher können die Daten aber ausschließlich über die Eve-App oder die SmartThings-Plattform abgerufen werden. Bald wird es aber weitere Möglichkeiten geben.

„Wer seine Energieeffizienz steigern möchte, muss zuerst seinen Verbrauch kennen. Deshalb haben wir bei der Implementierung von Energieverbrauchsmessung und -Management als neue Kernfunktionen von Matter 1.3 besonders intensiv mit den Mitgliedern der Connectivity Standards Alliance zusammengearbeitet“, heißt es in einem Statement von Eve Systems. Im Laufe des Jahres wird die Eve Energy ein Firmware-Update erhalten, mit dem der Stromverbrauch dann auch an Matter übergeben wird.

Mit den Daten rund um den Stromverbrauch oder auch die Stromerzeugung wird man natürlich einiges anfangen können – so könnte man beispielsweise besonders energiehungrige Geräte automatisch einschalten, wenn das Balkonkraftwerk gerade besonders viel Strom generiert. Oder man lässt eine Lampe aufleuchten, wenn die Waschmaschine keinen Strom mehr verbraucht. Zumindest ansatzweise lassen sich solche Automationen schon mit der Eve-App abbilden, direkt in Apple Home wäre die Sache aber noch ein bisschen zugänglicher.

Angebot 4.242 Bewertungen Eve Energy (Matter) – Smarte Steckdose, Matter & Thread, TÜV-zertifiziert,... Eve Energy erfordert iOS/iPadOS 16.4 (oder neuer) oder Android 8.1 (oder neuer) sowie eine Steuerzentrale der von Ihnen gewählten Plattform: Apple...

Leuchten und Geräte per App, Sprache oder Taste ein-/ausschalten und von unterwegs oder nach Anwesenheit steuern.