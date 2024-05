Apple Pencil Pro: Fünf verschiedene Verpackung

Nächste Woche kommt der Apple Pencil Pro auf den Markt. Das 149 Euro teure Gadget ist mit dem neuen iPad Pro und iPad Air kompatibel. Falls ihr euch beides bestellt habt, dann erwartet euch am kommenden Mittwoch eine Überraschung: Apple hat nämlich fünf verschiedene Verpackungen gestaltet, die Auswahl erfolgt zufällig.

Ihr wisst also vorher nicht, welches der fünf Verpackungsdesigns ihr zugeschickt bekommt. Nur eines ist sicher: In jedem der schicken Designs hat sich irgendwo das Wort „Pro“ versteckt, in welcher Form auch immer.

Thought this was pretty fun

The Apple Pencil Pro has 5 different types of box and you have no idea which you’ll get when you order it

Also each one has the word „Pro“ on it in some shape or form pic.twitter.com/1QQO5akZWW

— Arun Maini (@Mrwhosetheboss) May 8, 2024