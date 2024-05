Highlights der Woche: Dünner als ein iPad nano

Erinnert ihr euch noch an den iPad nano? Die siebte Generation des Musik-Players hat Apple bis 2017 verkauft. Mit einer Dicke von 5,4 Millimetern war der iPad nano das bisher dünnste Apple-Gerät aller Zeiten. Doch das hat sich jetzt geändert: Apple hat das iPad Pro noch dünner gemacht – und das sogar in doppelter Hinsicht.

Das iPad Pro mit 11 Zoll Display ist 5,3 Millimeter dick (oder besser gesagt dünn). Das größere Modell mit 13 Zoll Display kommt sogar auf unglaubliche 5,1 Millimeter. Ein halber Zentimeter voller Technik, die euch allerdings auch mehr als 3.000 Euro kosten kann – zumindest wenn ihr alles reinpackt, was Apple so anbietet.

Wir haben uns erst einmal ein kleines iPad Pro und ein großes iPad Air zur Ansicht bestellt. Letzteres ist mit 6,1 Millimetern übrigens „deutlich“ dicker als das iPad Pro. Hier hat sich im Vergleich zur vorherigen Generation, bei der ja nur 11 Zoll zur Auswahl standen, nichts geändert.

Was wir in dieser Woche sonst noch gemacht haben

Ich habe in den letzten Tagen das gute Wetter genutzt und die neue Anker Solix Solarbank 2 Pro in Betrieb genommen – inklusive Smart Meter. Ich teste das neue All-in-One-Balkonkraftwerk in den kommenden Tagen ausführlich – um euch dann am 22. Mai pünktlich zum Verkaufsstart mit allen wichtigen Infos zu versorgen. Solltet ihr konkrete Fragen haben, dann gerne in die Kommentare damit.

Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Vermutlich im Juni wird Philips Hue neue Produkte präsentieren, so war es jedenfalls in den vergangenen Jahren üblich. Etwas schneller war Müller-Licht, die mit der Tint Pavo einen interessanten Deckenfluter gestartet haben.

