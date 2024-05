Im Video: So dünn ist das neue M4 iPad Pro

Apple hat gestern gleich vier neue iPad-Modelle vorgestellt, zwei neue Varianten des iPad Air sowie zwei neue Versionen des iPad Pro. Bereits gestern haben wir die wichtigsten Fakten zu den neuen iPads zusammengefasst. Leider haben wir die Keynote auch nur Zuhause vor dem Schreibtisch im Livestream verfolgt, für eine Event-Einladung hat es leider nicht gereicht. Daher können wir euch an dieser Stelle keine eigenen Eindrücke schildern, sondern verweisen auf den ersten Eindruck von The Verge und binden euch folgend erste Hands-On-Videos ein.

Das neue iPad Pro ist mit 5,1 Millimeter genau 1,3 Millimeter dünner als sein Vorgänger. Das ist wirklich beeindruckend und das iPad Pro ist jetzt sogar leichter als das iPad Air. Das große 13 Zoll iPad Air mit M2-Chip wiegt 617 Gramm, hingegen kommt das neue 13 Zoll iPad Pro mit M4-Chip nur auf 579 Gramm. Das macht sich sicherlich bemerkbar, allerdings frage ich mich, ob das iPad Pro aufgrund des dünneren Gehäuses auch weiterhin haltbar ist. Ich bin mir sicher, dass kurz nach Marktstart einige verrückte YouTuber das neue iPad Pro in alle Richtungen biegen…

The Verge schreibt im ersten Eindruck:

Man kann den Unterschied zwischen dem Pro und dem neuen Air praktisch von der anderen Seite des Raumes erkennen, und als jemand, der in den letzten anderthalb Jahren ein 11-Zoll-Pro mit sich herumgetragen hat, ist das wirklich ein großer Unterschied. Die größte Frage, die sich mir im Moment stellt, ist die nach der Zerbrechlichkeit: Ist das neue iPad Pro möglicherweise zu dünn? In meinen Händen fühlt es sich stabil und robust genug an, aber bei einem Gerät wie diesem gibt es immer Kompromisse. Wir müssen noch viele Tests durchführen.