Für das iPad: Neues Magic Keyboard und neues Smart Folio

Wenn ihr mit dem neuen iPad Pro ähnlich wie an einem MacBook arbeiten wollt, könnt ihr euch das neue Apple Magic Keyboard genauer ansehen. Das iPad Pro ist schon alles andere als ein Schnäppchen und die Tastaturhülle schlägt noch einmal mit stolzen 349 beziehungsweise 399 Euro zu Buche.

Das neue Magic Keyboard bietet abermals das schwebende Design und kommt erstmals mit Funktionstasten daher. Mit wenigen Handgriffen kann man die Helligkeit ändern oder die Lautstärke ändern. Des Weiteren weist die neue Tastatur ein größeres Trackpad auf, das mit haptischem Feedback noch reaktionsschneller ist. Das neue Magic Keyboard wird magnetisch befestigt und der Smart Connector stellt sofort die Strom­versorgung und den Daten­austausch sicher, ohne dass dafür eine Verbindung über Bluetooth notwendig ist. Das gefräste Aluminiumscharnier hat auch einen USB-C Anschluss zum Aufladen.

Ihr könnt dabei zwischen zwei Farben wählen, die perfekt zum neuen M4 iPad Pro passen: Schwarz mit einer Handauflage aus Aluminium in Space Schwarz und Weiß mit einer Handauflage aus Aluminium in Silber. Während das weiße Keyboard für das 11 Zoll iPad Pro erst Ende Juni geliefert wird, könnt ihr alle anderen Varianten noch am 15. Mai erhalten.

Das Magic Keyboard für das 11 Zoll iPad Pro kostet 349 Euro, hingegen ist das Magic Keyboard für das 13 Zoll iPad Pro mit 399 Euro noch einmal 50 Euro teurer.

Neues Smart Folio für iPad Pro und iPad Air

Wenn ihr keine Tastatur benötigt, könnt ihr euch das neue Smart Folio ansehen, dass für das iPad Pro und iPad Air erhältlich ist. Es handelt sich dabei um einen Umschlag für das iPad, mit dem ihr das Tablet in verschiedenen Winkeln aufstellen könnt. Entweder relativ flach, um Texte zu tippen oder ziemlich steil, um Videos zu schauen. Wenn man den Deckel öffnet, schaltet sich das Display automatisch an und wenn man ihn wieder schließt, geht das iPad automatisch in den Ruhemodus.

Das Smart Folio für das iPad Air ist in den Farben Hellviolett, Anthrazit, Salbei und Denim erhältlich, während das Smart Folio für das iPad Pro in den Farben Weiß, Schwarz und Denim verfügbar gemacht wird. Für das 11 Zoll iPad Air und Pro kostet das Smart Folio 89 Euro, für das große Smart Folio müsst ihr 119 Euro bezahlen.