M4 iPad Pro und M2 iPad Air jetzt auch bei Amazon verfügbar

Die neusten iPad-Modelle aus dem Hause Apple könnt ihr ab sofort auch bei Amazon bestellen. Während im Apple Online Store zahlreiche iPads nur noch mit längerer Lieferzeit zu haben sind, zeigt Amazon bei fast allen Modellen den 15. Mai oder 16. Mai als Liefertermin an.

Das iPad Air reicht für fast alle Aufgaben aus

Wenn mich jemand fragt, welches iPad ich empfehlen kann, nenne ich immer das iPad Air. Herkömmliche Aufgaben, hier und da ein bisschen im Internet stöbern, ab und zu einen Film streamen, ein paar Spiele spielen, mit Text arbeiten und Co. schafft das iPad Air mit M2-Chip ohne jegliche Anstrengung. Natürlich muss man ein paar Abstriche machen und bekommt nur ein Liquid Retina Display ohne ProMotion. Hingegen finde ich Touch ID in der Seitentaste ziemlich praktisch, obwohl ich mich an Face ID gewöhnt habe.

Das iPad Air, das ja immer das leichtestes Tablet war, ist im Vergleich zum iPad Pro jetzt ein Schwergewicht. Gleichzeitig ist es auch dicker als das iPad Pro. Eigentlich müsste Apple das iPad Air jetzt umbenennen, denn die Verkaufsargumente stimmen nicht mehr überein.

Das 13 Zoll iPad Pro ist nur 5,1 Millimeter dick und wiegt in der Wi-Fi-Variante nur 579 Gramm. Hingegen kommt das 13 Zoll iPad Air auf 6,1 Millimeter Dicke und bringt 617 Gramm auf die Waage. Das sind kleine Unterschiede, wofür man nicht zwingend das Upgrade auf das iPad Pro machen muss.

iPad Pro mit M4-Chip und OLED-Display

Wenn man die neuste und modernsten Technologie möchte, führt kein Weg am iPad Pro vorbei. Ich habe das OLED-Display selbst noch nicht live gesehen, gehe aber davon aus, dass es sich um ein brillantes Display handelt. Der M4-Chip ist der erste Chip seiner Generation und ist für das Zeitalter Künstliche Intelligenz gewappnet. Die Vorteile sind toll, der Aufpreis aber auch happig.

