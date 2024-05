Amazon Prime Video: Interaktive Werbung soll Kundschaft zum Kaufen anregen

Seit kurzem haben Kunden und Kundinnen von Amazons eigenem Videostreaming-Dienst Amazon Prime Video (App Store-Link) mit integrierter Werbung zu leben – auch wenn sie bereits monatlich für Amazon Prime bezahlen. Nun hat Amazon am gestrigen Dienstag eine neue Reihe interaktiver Werbeformate vorgestellt, die man den Sponsoren von Prime Video zur Verfügung stellen will. Alle Formate sollen die Zusehenden dazu anregen, in den Streaming-Pausen die Produkte des Werbetreibenden zu kaufen.

„Amazon Ads ist weiterhin dabei, das Streaming-TV-Erlebnis mit interaktiven Werbeformaten neu zu gestalten, die nahtlos einkaufbar sind und Werbetreibenden dabei helfen, sinnvoll mit Kunden in Kontakt zu treten. Wir entwickeln innovative Erfahrungen, um Marken zu helfen, besser mit Kunden in Kontakt zu treten, während wir daran arbeiten, Streaming-Werbung durch unsere differenzierte Kombination aus Reichweite, First-Party-Signalen und Ad-Tech zu transformieren.“

Das berichtet Alan Mos, Vice President of Global Ad Sales bei Amazon Ads, in einer Stellungnahme (via Variety). Das Unternehmen stellte die so genannten „Shoppable“-Formate nur wenige Tage vor der eigenen ersten Präsentation für Werbetreibende während der Upfrontsitzung der Branche vor, bei der die US-Fernsehsender versuchen, den Großteil ihres Werbeinventars vor ihrem nächsten Programmzyklus zu verkaufen.

Amazon, das seit 2021 interaktive Videowerbung anbietet, reiht sich in eine Reihe von Medienunternehmen ein, die hoffen, ihre User mit Hilfe von Streaming zum Einkaufen während des Fernsehens oder Streamings zu animieren. NBCUniversal’s Peacock hat bereits eine Partnerschaft mit Instacart geschlossen, die es den Zuschauenden ermöglicht, Lebensmittel und andere Konsumgüter zu kaufen. Zudem verfügt der Anbieter über eine Technologie, die Personen fragt, ob sie vor einem Film oder einem Sportereignis Essen oder Getränke bestellen möchten.

Interaktive Anzeigen bei Werbe- oder Streaming-Pausen

Die neuen interaktiven Anzeigen werden in den Werbepausen eingeblendet oder wenn der Zuschauenden das Streaming unterbrechen. In einem „Karussell“-Format kann ein Werbetreibender mehrere Produkte in einer „gleitenden Aufstellung“ präsentieren, die die Kundschaft über die E-Commerce-Website von Amazon erkunden und auch über die meisten Fernbedienungen kaufen kann. Die Anzeige wird automatisch angehalten, damit man in Ruhe stöbern kann, und wird wieder aufgenommen, wenn die Interaktion mit dem Format beendet ist.

Amazon wird auch eine eigene Version einer „Pausenwerbung“ einführen, d. h. Werbung, die auf dem Bildschirm erscheint, wenn der Betrachter die Handlung unterbrechen oder eine Pause einlegen möchte. Neue durchsichtige Grafiken bieten eine Botschaft und Bilder sowie anklickbare Overlays, die es ermöglichen, „In den Warenkorb“ oder „Mehr erfahren“ zu wählen.

Anfang dieses Jahres hat Amazon eine neue werbegestützte Stufe von Prime eingeführt, die nun die Standardeinstellung für alle Nutzer und Nutzerinnen ist – es sei denn, man entscheidet sich gegen eine monatliche Gebühr dafür, die Werbung abzuschalten. In Deutschland kostet die Werbefreiheit bei Amazon Prime Video 2,99 Euro/Monat. Wann die neue interaktive Werbung auch hierzulande eingesetzt wird, ist bisher von Amazon noch nicht kommuniziert worden.