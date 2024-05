Simple CEO: Geschäftsimperium aufbauen in neuem Strategie-Spiel

Wir freuen uns immer wieder, wenn Indie-Entwickler und -Entwicklerinnen kleine, aber feine Spiele in den App Store bringen, die auf lästige In-App-Käufe, eingebundene Werbung und Abonnements verzichten. Mit Simple CEO (App Store-Link) ist nun ein solches Spiel für iPhones und iPads im deutschen App Store erschienen.

Simple CEO kann, wie bereits oben erwähnt, auf iPhones und iPads heruntergeladen werden und benötigt zur Installation auf dem Gerät mindestens 245 MB an freiem Speicherplatz. Für die Installation benötigt es mindestens iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer auf dem Gerät, sowie eine Einmalzahlung in Höhe von 3,99 Euro. Weitere In-App-Käufe oder Abos fallen nicht an. Simple CEO steht bereits zum Start auch in deutscher Sprache zur Nutzung bereit, auch wenn die Info im App Store nur Englisch als Ausgabesprache angibt.

In Simple CEO baut man ein Geschäftsimperium auf, indem man den Geld- und Gewinnfluss durch die eigenen Unternehmen kontrolliert. In jeder Woche wählt man ein neues Unternehmen aus, das man in das ständig wachsendesNetz aus finanziellen Gewinnen einbindest. Jedes Unternehmen hat unterschiedliche Statistiken, von der Höhe des Geldbetrags, den ein Unternehmen benötigt, bevor es ausbezahlt wird, bis hin zur Anzahl der Tage, die es braucht, um Geld zu verschieben.

Illegale Geschäfte bringen mehr Gewinne ein

Auch illegale Geschäfte sind in Simple CEO möglich: Die Verlockung von höheren Gewinnen und effizienteren Geschäften ist allgegenwärtig, aber das Geld ist verdorben und infiziert die legalen Geschäfte. Die Chance, dass die Behörden ein Geschäft mit schmutzigem Geld aufspüren und schließen, besteht jede Woche.

„Simple CEO ist ein kleines Roguelike, jedes Unternehmen wird anders geführt. Du musst deine Ziele in jedem Quartal erreichen, um im Spiel zu bleiben, aber je weiter du fortschreitest, desto schwieriger werden die Ziele zu erreichen sein“, berichtet auch das Entwicklerteam von Madowl Games im App Store. Fans von kleinen Strategiespielen werden sicher ihre Freude an Simple CEO haben. Der Gameplay-Trailer bei YouTube liefert euch abschließend weitere Eindrücke.