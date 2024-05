Lisen Cube angesehen: 3-in-1-Ladestation für den kleinen Geldbeutel

Mit dem 3-in-1 Cube-Ladegerät von Lisen (Amazon-Link) kann man iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig aufladen. Wir stellen euch ja gerne hochwertige Ladestationen aus Aluminium vor, doch Lisen setzt voll und ganz auf Plastik. Und das merkt man auch sofort, da die Station günstiger aussieht und sich auch günstig anfühlt. Hier muss man einfach selbst entscheiden, ob man für viel Geld Premium oder für weniger Geld eine Plastik-Ladestation möchte.

Davon abgesehen ist die unverbindliche Preisempfehlung mit 80 Euro abermals ein schlechter Scherz. Da es einen Coupon in Höhe von 50 Prozent auf der Produktseite gibt, reduziert sich der Preis auf 39,99 Euro. Und 40 Euro sind realistisch, ich würde auf keinen Fall mehr für den Lisen Cube bezahlen. Positiv ist, dass im Lieferumfang ein passendes 20 Watt USB-C Netzteil mit dabei ist, ansonsten verzichtet die Ladestation aber auf MagSafe und Qi2.

Lisen Cube lädt iPhone, Watch und AirPods langsam auf

Der 6 x 6 x 6 Zentimeter große Würfel ist aufgrund der verwendeten Materialen mit 246 Gramm sehr leicht. Das bedeutet aber auch, dass man das iPhone samt Ladestation anhebt, wenn man sein Smartphone von der Station nehmen möchte. Mit ein paar Klebestreifen könnt ihr die Ladestation festkleben, um das Problem einfach zu beheben.

Mit einem Scharnier könnt ihr die MagSafe-Ladefläche für das iPhone hochklappen und das iPhone im Hoch- oder Querformat aufladen. Die Magnete sind ziemlich stark und halten das iPhone gut fest, allerdings stört es mich, dass der runde Ladepuk nicht mittig auf dem Ladegerät sitzt. Wäre er mittig, würde das große iPhone 15 Pro Max aber nicht mehr schweben. Davon ab lässt sich das große iPhone 15 Pro Max nicht an der Station drehen, da das große Kameramodul an der Station hängen bleibt. Möchte man also zwischen Hoch- und Querformat wechseln, muss man das iPhone einmal abnehmen. Beim iPhone 15 Plus mit kleinerem Kameramodul ist das kein Problem. Die Ladefläche kann Smartphones mit bis zu 15 Watt aufladen, für das iPhone sind aber nur 7,5 Watt vorgesehen.

Auf der vorderen Seite ist zudem eine kleine LED zu finden, die entweder blinkt oder durchgehend leuchtet. Wenn ihr euer iPhone aufladet, pulsiert die LED, ist das iPhone voll, leuchtet sie stetig. Die LED-Anzeige lässt sich nicht abschalten, demnach ist ein Einsatz im Schlafzimmer zumindest für mich ausgeschlossen.

Apple Watch und AirPods zusätzlich auf dem Cube laden

Es gibt nichts ärgerlicheres als leere AirPods. Um dem entgegenzuwirken, könnt ihr die AirPods oder die AirPods Pro hinter dem iPhone aufladen. Dort findet ihr eine Ladefläche, die auch mit Plastik abgedeckt und leider leicht wackelig ist. Das stört den Ladevorgang nicht, unterstreicht aber die sehr einfache Verarbeitung der Ladestation. Mit 3 Watt erfolgt die Ladung nicht besonders schnell.

Der Lisen Cube hält noch eine Überraschung bereit, denn das Ladepad für die Apple Watch ist im Würfel auf der Unterseite versteckt. Ihr könnt den Adapter entnehmen und auf der rechten Seiten am USB-C Port anstecken. Da es dort nur 2,5 Watt Output gibt, kann man seine Apple Watch nur langsam aufladen, außerdem ist der Anschluss nicht für weitere Geräte geeignet.

Die Apple Watch könnt ihr auf die Ladefläche legen, die wie gewohnt die Uhr magnetisch in Position hält. Das Armband der Apple Watch muss man bei einer Loop-Variante nicht öffnen, hingegen sollte man sein Armband schließen, wenn es zwei offene Enden hat. Gut: Ihr könnt den Ladeadapter wieder in der Station verstecken, wenn er nicht benötigt wird. Da es ein paar Magneten gibt, ist er dort auch sicher verstaut.

Mein Fazit zum Lisen Cube

Der Lisen Cube setzt auf sehr viel Kunststoff und ist demnach nicht ganz so hochwertig. Moderne Ladetechnologien kommen nicht zum Einsatz, eure Geräte werden nur langsam aufladen. Die Verarbeitung des Würfels ist in Ordnung, die Haptik ist aufgrund der verwendete Materialen aber nicht so toll. Die Idee, dass der Ladeapdater für die Apple Watch in der Station versteckt ist, finde ich gut. Das Scharnier ist relativ steif und hält das iPhone in Position, allerdings muss man die Station immer festhalten, wenn man das iPhone abnehmen will.

Letztendlich ist auch der Preis ausschlaggebend, der aktuell auf 39,99 Euro gefallen ist. Mehr ist die Station meiner Meinung nach auch nicht wert, wobei zumindest ein schönes USB-C Kabel und ein 20 Watt Netzteil mit dabei sind. Der Lisen Cube richtet sich an den kleinen Geldbeutel, wobei man dann die genannten Abstriche in Kauf nehmen muss.

LISEN 3 in 1 Ladestation für Apple Watch Und iPhone,Cube Mehrere Geräte für... [3 in 1 Ladestation für Apple Wireless Charger] Die charging station lösung aus einer Hand für iPhone, Apple Watch und AirPods.Verabschieden Sie...

[Unterstützung stabiler und exquisit konstruierter Cube Magsafe Stand] Als 3 in 1 Ladestation für Apple Watch Und iPhone bricht diese...

Die Premium-Alternative von Anker

Der Anker 3-in-1 Cube mit MagSafe ist das Premium-Pendant und kostet bei Apple mit 160 Euro auch deutlich mehr. Bei Amazon ist die Anker Ladestation für 129,99 Euro erhältlich, wobei die Produktseite bei mir aktuell zuerst auf die gebrauchte Variante für 109,99 Euro aufmerksam macht.