Apple behebt mehr als 30 Sicherheitslücken auf euren Geräten

Gestern Abend hat Apple eine große Ladung Updates veröffentlicht. Neben iOS 18.5 für das iPhone sind auch wichtige Aktualisierungen für iPad, Mac und Apple Watch veröffentlicht worden. Diese lohnen sich nicht nur aufgrund des neuen Pride-Wallpapers, sondern vor allem wegen zahlreicher Fehlerbehebungen rund um Sicherheit und Privatsphäre. Laut Apples eigenen Angaben wurden mehr als 30 Sicherheitslücken behoben.

Betroffen war unter anderem die Notizen-App. Hier hat ein Fehler dafür gesorgt, dass unter Umständen direkt über den Sperrbildschirm auf Notizen zugriffen werden konnte, ohne das iPhone oder iPad entsperren zu müssen. Auf diesem Wege war es auch möglich, auf bereits gelöschte Gesprächsaufzeichnungen zuzugreifen.

Auch in FaceTime konnte es auf dem iPhone oder iPad in seltenen Fällen zu Problemen kommen. Es konnte vorkommen, dass das Mikrofon nicht stumm geschaltet wurde, obwohl der richtige Button gedrückt und die Stummschaltung angezeigt wurde. Das könnte in der Praxis natürlich schon zu unangenehmen Situationen führen.

Sicherheitsupdates auch für ältere iPads und Macs

Einen kleinen Privatsphäre-Bug gab es in der Telefon-App. Hier war es möglich, dass über die Spotlight-Suche Einträge in der Anrufliste von bereits gelöschten Apps auffindbar waren. Auch diese sensitiven Daten werden nun entfernt, wenn eine App vom iPhone gelöscht wird.

Welche Fehler und Sicherheitslücken Apple mit den Updates auf iOS 18.5, iPadOS 18.5, watchOS 11.5 oder macOS 15.5 behoben hat, das könnt ihr auf der Apple Support Webseite nachschlagen. Die englische Seite wurde bereits mit den Updates vom 12. Mai aktualisiert, auf die deutschen Übersetzungen müssen wir noch ein paar Tage warten. Gut zu wissen: Auch ältere Macs mit macOS Ventura oder macOS Sonoma und auch ältere iPads mit iPadOS 17 haben Aktualisierungen erhalten.