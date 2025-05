Thomson Go Plus: Smarter 4K-Touchscreen für Zuhause, Büro und unterwegs

Das Unternehmen Thomson ist vor allem bekannt für Fernsehgeräte, macht aber seit einiger Zeit auch mit mobilen Displaylösungen auf sich aufmerksam. Mit dem Thomson Go Plus erweitert der Hersteller nun das mobile Portfolio: Das 32-Zoll große All-in-One-Display des Thomson Go Plus auf einem rollbaren Standfuß vereint Fernseher, Touchscreen-Tablet und Präsentationsgerät in einem – mit 4K Ultra-HD, integriertem Akku und vielseitigem Einsatz für Entertainment, Arbeit und Events.

Nach dem Erfolg des mobil einsetzbaren TV-Geräts Go TV will Thomson mit dem Go Plus „neue Maßstäbe im Bereich mobiler Bildschirme“ setzen, wie das Unternehmen berichtet. Das Gerät ist auf einem rollbaren, höhenverstellbaren Standfuß montiert, verfügt über einen integrierten Akku mit bis zu vier Stunden Laufzeit, und ist somit jederzeit einsatzbereit, auch ohne Steckdose. Damit kann das Gerät unter anderem flexibel als Fernseher auf der Terrasse, als Rezepthilfe in der Küche oder als Präsentationslösung im Büro in ganz unterschiedlichen Umgebungen genutzt werden.

Dank integriertem Android-Betriebssystem ist der Go Plus direkt mit dem WLAN verbunden. Nutzer und Nutzerinnen können ihre Lieblingsinhalte kabellos über Apps wie Netflix, RTL+, Disney+, Prime Video oder YouTube in gestochen scharfem 4K streamen. Die Touch-Bedienung bringt Tablet-Komfort auf den großen Bildschirm und vereinfacht das Navigieren durch Mediatheken oder das Pausieren beim Kochen.

Für smarte Arbeitswelten entwickelt

Auch im beruflichen Umfeld ist der Go Plus einsetzbar. Der berührungssensitive Bildschirm macht ihn zu einem praktischen Tool für Meetings, Workshops oder interaktive Präsentationen. Dokumente lassen sich zudem direkt bearbeiten – ob Word, PowerPoint oder Google Docs. Dank eines Porträt-Modus und flexibler Ausrichtung passt sich das Display an verschiedenste Arbeitsanforderungen an. Auf Messen, im Einzelhandel oder bei Events wird der Go Plus darüber hinaus zum interaktiven Informationspunkt: Die Kundschaft kann durch digitale Kataloge scrollen, Websites entdecken oder virtuelle Erlebniswelten erkunden.

Der Thomson Go Plus kommt mit einem champagnerfarbene Metallgehäuse daher, das dem Gerät laut Hersteller „einen modernen, hochwertigen Look“ verpassen soll. Gleichzeitig sorgt die Ultra-HD-Auflösung für exzellente Bildschärfe – ideal für Filmgenuss ebenso wie für präzises Arbeiten an Texten oder Grafiken.

Der mitgelieferte Standfuß verfügt über insgesamt fünf Rollen unterhalb der Basis, so dass der Go Plus bequem und leicht zu einem anderen Standort bewegt werden kann. Die Höhenverstellbarkeit sowie eine 90-Grad-Dreh- und Neigefunktion sorgen für den optimalen Betrachtungswinkel bei jedem Einsatz.

Specs, Preise und Verfügbarkeit

Das Display verfügt über eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel, eine Frequenz von 60 Hz und eine maximale Helligkeit von 220 nits. Im Inneren werkelt ein Quad-Core-Chip ARM Cortex-A76, zudem gibt es 8 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internen Speicher. Zum Abspielen von Audioinhalten wurden 2×5 Watt-Lautsprecher verbaut. Hinsichtlich der Konnektivität gibt es USB 2.0, USB 3.0, HDMI 2.0, Bluetooth 5.1 und WiFi 6. Der 9.000 mAh-Akku ist binnen drei Stunden voll aufgeladen. Zusammen mit dem Ständer kommt der Thomson Go Plus auf Maße von 73,1 x 42,6 x 133,2 cm und ein Gesamtgewicht von 19,2 Kilogramm.

Der neue Thomson Go Plus ist ab sofort im Webshop von Thomson zum Preis von 1.299 Euro erhältlich. Weitere Infos zur Neuerscheinung gibt es auch auf der Produktseite des Herstellers.