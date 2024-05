Apples 2024 Pride Kollektion startet mit iOS 17.5 am 22. Mai

Apple macht jedes Jahr eine neue Pride Kollektion verfügbar, um die LGBTQ+ Community und die Gleichstellungsbewegung zu unterstützen. Am 22. Mai könnt ihr für 99 Euro das „Pride Edition Geflochtenes Solo Loop“ für die Apple Watch kaufen, gleichzeitig erscheinen ein passendes Zifferblatt sowie dynamische iOS- und iPadOS-Hintergrundbilder.

Zum ersten Mal können Pride Zifferblatt als auch die Hintergrundbilder angepasst werden, um ein Spektrum von Farben zu zeigen, das die Lebendigkeit und Vielfalt der LGBTQ+ Communitys repräsentiert. Dass neue Pride Armband bietet ein leuchtendes und fluoreszierendes Design, das von den verschiedenen Pride-Flaggen inspiriert ist. Die lasergravierte Öse verfügt über die Aufschrift „PRIDE 2024“.

Apple lässt wissen:

Apple ist stolz darauf, mit der Pride Collection seine Unterstützung für Organisationen fortzusetzen, die sich für LGBTQ+ einsetzen und positive Veränderungen herbeiführen. Dazu gehören ILGA World, ein globaler Verband, der sich für die Rechte von LGBTQ+ Menschen auf der ganzen Welt einsetzt, sowie die Human Rights Campaign, eine globale Organisation, die sich dafür einsetzt, dass alle LGBTQ+ Menschen als vollwertige und gleichberechtigte Bürger:innen behandelt werden. Weitere von Apple unterstützte Organisationen sind Encircle, Equality North Carolina, Equality Texas, GLSEN, Equality Federation, das National Center for Transgender Equality, PFLAG, SMYAL und The Trevor Project.

iOS 17.5 und iPadOS 17.5 starten am 22. Mai

Das neue Zifferblatt und das neue Wallpaper starten mit watchOS 10.5, iOS 17.5 und iPadOS 17.5. Es ist davon auszugehen, dass Apple die neuen Softwareversionen am 22. Mai für alle zum Download bereitstellt. Die Updates kümmern sich vorrangig um Fehlerbehebungen, für Nutzer und Nutzerinnen in der EU macht Apple mit dem Update den Weg frei, dass man Apps auch über verifizierte Entwickler-Webseiten laden kann. Gleichzeitig gibt es in der Wo ist? App einen neuen Reparatur-Status.