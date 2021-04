Sonos Roam: Wir haben den neuen Smart Speaker ausprobiert

Anfang März wurde der Sonos Roam offiziell vorgestellt, ab dem 20. April wird der neue Lautsprecher ausgeliefert – und schon heute dürfen wir die ersten Erfahrungen mit euch teilen. Wir haben den Sonos Roam nun seit etwas mehr als einer Woche im Einsatz und wollen in diesem kleinen Artikel unsere Eindrücke schildern.

Dabei wollen wir euch nicht mit irgendwelchen technischen Daten langweilen. Dass der neue Sonos Roam rund 430 Gramm wiegt und 168 x 62 x 60 Millimeter groß ist, das könnt ihr auch selbst auf der offiziellen Produktseite nachlesen. Viel interessanter ist, was der bisher günstigste Lautsprecher von Sonos alles auf dem Kasten hat.

Obwohl er so klein und kompakt gestaltet ist, bietet der Sonos Roam alle Funktionen, die man aus dem Sonos-Universum kennt. Im heimischen WLAN ist er ein vollwertiges Mitglied der Sonos-Familie und unterstützt unter anderem AirPlay, HomeKit, Multiroom, Alexa, Google Assistant oder wie der Sonos Move automatisches Trueplay.

So klingt der neue Sonos Roam

Die wichtigste Frage aber wohl lautet: Wie klingt der neue Sonos Roam? Diese Frage lässt sich tatsächlich gar nicht so einfach beantworten, denn man muss hier sehr genau differenzieren. Ein Vergleich mit dem Sonos Move verliert der neue Roam auf klanglicher Ebene definitiv. Das ist angesichts des Volumens und der Leistung aber auch kein großes Wunder. Und der Sonos Roam hat auch gegen den Sonos One klanglich keine echte Chance – aber auch dieser Vergleich ist mehr als unfair.

Und auch ein direktes Duell gegen einen tragbaren Lautsprecher eines anderen Herstellers wäre in vielen Fällen nicht wirklich gerecht. Das hat aus meiner Sicht zwei Gründe: Der Sonos Roam ist oftmals deutlich kleiner als ähnlich teure Speaker – auf der anderen Seite bietet er aber innerhalb des Sonos-Systems viel mehr Möglichkeiten.

Okay, und was ist nun die Antwort auf die Frage nach dem Klang? Der Sonos Roam hört sich für seine kompakte Größe wirklich gut an. Insbesondere die automatische Trueplay-Optimierung, die immer dann stattfindet, wenn man den Roam an einem neuen Ort aufstellt, sorgt für eine merkliche Verbesserung.

Was mir besonders gut am Sonos Roam gefällt

Neben den wirklich kompakten Abmessungen gefällt mir am Sonos Roam seine Vielseitigkeit. Er kann aufgestellt oder hingelegt werden, man kann ihn Zuhause im WLAN oder unterwegs mit Bluetooth nutzen. Insbesondere der Wechsel vom Bluetooth-Modus wieder zurück in das heimischen WLAN mit anderen Sonos-Geräten funktioniert erstaunlich gut.

Und hier hat Sonos mit der Sound Swap Funktion ein spannendes neues Extra eingebaut. Spielt der Roam Musik und man drückt lange auf die Play-Pause-Taste, wird die Musik automatisch auf den nächstgelegenen Sonos-Speaker übertragen und dort abgespielt. Das funktioniert übrigens auch wunderbar anders herum und so kann man sich die aktuell laufende Musik wunderbar aus dem Haus mit nach draußen in den Garten nehmen.

Auch der Akku hat bei mir annähernd die versprochenen zehn Stunden gehalten, zumindest bei angemessener Lautstärke. Spannend zu wissen in diesem Zusammenhang: An einem Ladegerät angeschlossen bleibt der Sonos Roam dauerhaft aktiv, im Akku-Betrieb wechselt er nach 30 Minuten in den Ruhe-Modus, wenn keine Musik abgespielt wird.

Möglich, aber von mir in der Praxis quasi nie benötigt: Der Sonos Roam kann als Bluetooth-Lautsprecher für Quellen wie etwa Bluetooth-fähige Plattenspieler dienen und die Musik gleichzeitig per WLAN an andere Sonos-Lautsprecher im Haus weitergeben. Das habe ich tatsächlich nicht ausprobiert, soll aber gut funktionieren.

Was mir rund um den Sonos Roam nicht so gut gefällt

Sonos liefert seinen neuesten Lautsprecher ohne Netzteil aus, lediglich ein USB-A auf USB-C-Kabel gehört zum Lieferumfang. Ich persönlich hätte ein komplettes USB-C-Kabel etwas besser gefunden. Enttäuscht hat mich der separat erhältliche Wireless Charger für 49 Euro. Natürlich ist die Qi-Ladestation perfekt auf den Roam zugeschnitten und ein praktisches Extra, allerdings kann man den Lautsprecher nur mit gekonnter Technik mit einer Hand von der Ladestation nehmen. Hier hätte ich mir eine pfiffigere Lösung von Sonos gewünscht.

Definitiv verbessern sollte Sonos die Verbindung zu „fremden“ WLAN-Netzwerken. Zwar lässt sich der Sonos Roam über die Sonos-App auch in andere Netzwerke einbinden, wirklich intuitiv ist das aber nicht. Hier stelle ich mir einen deutlich einfacheren „Unterwegs-Modus“ vor, um den Sonos Roam auch in der Ferienwohnung oder bei Freunden schnell und unkompliziert mit dem dortigen WLAN koppeln zu können. Aber: Bluetooth ist ja auch noch da.

Das ist mein erstes Fazit

Der Sonos Roam ist sicherlich nicht der beste mobile Lautsprecher in seiner Preisklasse. Wer keinen anderen Sonos-Lautsprecher hat, findet ganz sicher eine attraktive Alternative, die möglicherweise sogar günstiger ist. Allerdings darf man ihn eigentlich auch gar nicht mit einfachen WLAN- oder gar reinen Bluetooth-Lautsprechern vergleichen.

Denn der Sonos Roam ist eine tolle Ergänzung für bestehende Sonos-Systeme. Er ist die perfekte Lösung für alle Sonos-Nutzer, die einen kleinen und kompakten Lautsprecher suchen, der auch einfach mal mitgenommen werden kann und sich Zuhause trotzdem voll in das bestehende System integriert. Er ist die perfekte Lösung für alle, denen der Sonos Move zu teuer oder zu schwer ist.

Neben der von mir vorgestellten Variante in Weiß gibt es den Sonos Roam auch in Schwarz.