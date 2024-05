Meater Block: Vier smarte Fleischthermometer so günstig wie noch nie

Sommer, Sonne, Sonnenschein, grillen. Das war wohl am Wochenende in vielen Haushalten das Motto Nummer 1, denn der Wettergott hat es mit uns gutheißen wollen. Ich selbst habe den Grill nicht angeschmissen, habe aber mit Neid die guten Gerüche um mich herum wahrgenommen. Damit man ein gutes Stück Fleisch perfekt garen kann, ist ein Fleischthermometer die beste Hilfe. Und hier haben sich die smarten Fleischthermometer von Meater bewährt und ihr könnt euch aktuell den Meater Block mit gleich vier Fühlern so günstig wie noch nie sichern.

Meater Block Fleischthermometer mit vier Fühlern für 199 Euro (Amazon-Link) – nächster Preis liegt bei 237 Euro

Beim Meater Block handelt es sich um das Top-Modell mit insgesamt vier Fühlern, die unabhängig voneinander Gargut überwachen können. In der Spitze ist ein Thermometer integriert, das die Temperatur im Innern des Fleisches misst und die Daten an die zugehörige App sendet. Dabei misst der Fühler am anderen Ende die Außentemperatur im Grill oder Ofen und die Meater-App kann die Restzeit für die gewünschte Kerntemperatur ermitteln.

Meater Block funktioniert optional auch ohne App

Der Meater Block wartet mit weiteren Vorzügen auf: Im Block selbst könnt ihr die Fühler nicht nur aufbewahren, sondern bekommt auch ein integriertes Wi-Fi-Modul sowie einen Standalone-Modus. Das Wi-Fi-Modul fungiert als Repeater und verstärkt das Signal zum Smartphone und beim Standalone-Modus könnt ihr komplett auf die App verzichten und alle Daten auf dem kleinen Display ablesen. Ihr habt also die Qual der Wahl.

Da vier Fühler integriert sind, könnt ihr insgesamt vier Fleischstücke gleichzeitig überwachen. Die Thermometer könnt ihr beim Grillen, aber auch im Backofen einsetzen. Erstmals ist der Preis auf unter 200 Euro gefallen und ihr könnt euch den Meater Block für nur 199 Euro sichern. Damals ist der Meater Block sogar für 279 Euro gestartet, wobei der nächste Internetpreis bei aktuell 237 Euro liegt.

Der Sommer steht bevor und obwohl es keine offizielle Grill-Saison gibt, macht Grillen bei warmen Temperaturen und Sonne einfach viel mehr Spaß. Und mit dem smarten Fleischthermometer gelingt euch wirklich jedes Stück Fleisch.

5.715 Bewertungen MEATER Block | Premium Kabelloses Smart-Fleischthermometer für Ofen Grill Küche BBQ... ► Perfekte Garergebnisse: Egal ob Steak, Braten, Geflügel oder Fisch, mit dem smarten Fleischthermometer MEATER Block wird jedes Fleischgericht zum...

► 4 Temperaturfühler: Zwei Temperatur-Sensoren in den Temperaturfühlern überwachen die Kerntemperatur des Garguts (bis 100°C) sowie die...