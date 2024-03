Neuer Audi A3 bietet CarPlay im Abo an

Im Sommer 2022 war der Aufschrei groß, als BMW angekündigt hat, dass die Sitzheizung nur noch per Abo freigeschaltet wird. Die Sitz- und Lenkradheizung sind zwar von Werk aus integriert, die Freischaltung musste allerdings per Abonnement oder über eine Einmalzahlung erfolgen.

Das Angebot von BMW sorgte nicht nur für allerhand Kopfschütteln, sondern auch für zahlreiche Kundenproteste: Man fühlte sich doppelt zur Kasse gebeten, da die Technologie für Features wie die Lenkrad- oder Sitzheizung, einen Fernlichtassistenten und mehr bereits im Auto verbaut wurde und man dementsprechend für die Technik bereits bezahlt habe. Die Nutzung dieser wurde von BMW jedoch gesperrt.

BMW hat aufgrund der Kritik und schlechten Akzeptanz reagiert und die Option, Funktionen nachträglich freizuschalten, beerdigt.

Audi A3: CarPlay nachträglich per Abonnement freischalten

BMW hat vorgemacht, dass die Strategie nicht aufgegangen ist. Das hat man in Ingolstadt bei Audi wohl nicht mitbekommen und bietet im neu vorgestellten Audi A3 und Audi A3 allstreet sogenannte „Functions on Demand“ an. Nach dem Fahrzeugkauf können bis zu fünf Funktionen aus den Bereichen Infotainment und Komfort online per myAudi App individuell hinzugebucht werden. Neben der MMI Navigation plus inklusive der Audi connect-Dienste lassen sich A3 und A3 allstreet nachträglich mit dem Smartphone-Interface ausstatten, das iOS- und Android-Smartphones per Apple CarPlay oder Android Auto ins MMI-System integriert. Darüber hinaus gibt es den adaptiven Geschwindigkeitsassistenten, den Fernlichtassistenten und die Möglichkeit, die serienmäßige Klimaautomatik zur Zwei-Zonen-Komfortklimaautomatik zu erweitern. Alle Funktionen sind entsprechend dem individuellen Bedarf für einen Monat, ein halbes Jahr, ein Jahr, drei Jahre oder dauerhaft buchbar.

Immerhin: Audi bietet die zusätzlichen Pakete auch als Einmalkauf an. Dennoch kommt das Gefühl auf, dass man doppelt zur Kasse gebeten wird, erst muss das Fahrzeug gekauft werden und danach muss man noch einmal das Portmonee für Extras öffnen. Und das bei einem Grundpreis von 35.650 Euro. Wenn die „Functions on Demand“ angenommen werden, was mit dem Hintergrund von BMWs Sitzheizungs-Abo eher unwahrscheinlich scheint, könnte Audi den Einmalkauf auch streichen und nur aufs Abo setzen.

Fotos: AUDI AG.