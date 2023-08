reMarkable 2: Software-Version 3.6 für das digitale Notizbuch erschienen

Vor rund einem dreiviertel Jahr habe ich mir den großformatigen eBook-Reader und das digitale Notizbuch reMarkable 2 in einem Testbericht genauer angesehen. Das Tablet mit E-Ink-Display hat nun ein weiteres größeres Software-Update spendiert bekommen, das die Firmware auf Version 3.6 anhebt.

Das Entwicklerteam von reMarkable berichtet über alle Neuerungen in einem eigenen Blogbeitrag. Mit Version 3.6 werden neue Möglichkeiten geboten, die Funktionen des reMarkable 2 zu entdecken. Zudem enthält die Aktualisierung Systemverbesserungen, die einen nahtlosen Dateiexport, die gemeinsame Nutzung und die Sortierung gewährleisten sollen. Das ist neu in Version 3.6 von reMarkable.

Nutzer und Nutzerinnen können jetzt über das Hauptmenü auf eine Tutorial-Bibliothek namens „Guides“ zugreifen. Hier ist, was sie abdeckt:

Erste Schritte: Eine einfache, sechsstufige Tour, die die wichtigsten Funktionen des Tablets vorstellt.

Eine einfache, sechsstufige Tour, die die wichtigsten Funktionen des Tablets vorstellt. Merkmale und Funktionen: User können Tooltips aktivieren, die erklären, wie verschiedene Funktionen funktionieren und wo sie zu finden sind. Diese Option ist besonders wertvoll für Personen, die die neuesten Funktionen wiederentdecken oder sich mit ihnen vertraut machen möchten.

User können Tooltips aktivieren, die erklären, wie verschiedene Funktionen funktionieren und wo sie zu finden sind. Diese Option ist besonders wertvoll für Personen, die die neuesten Funktionen wiederentdecken oder sich mit ihnen vertraut machen möchten. Berührungsgesten: Eine Übersicht über die Tipp- und Wischgesten, mit denen User auf ihrem Tablet navigieren, bearbeiten und Multitasking betreiben können.

„Guides“ enthält auch einen Link und einen QR-Code zur Verwendung von reMarkable. Dieser Lern- und Inspirations-Hub enthält viele Tipps, wie man sich organisiert, den Fokus findet und das reMarkable-Ökosystem optimal nutzt.

Weitere Verbesserungen

Darüber hinaus behebt Version 3.6 einen Fehler, der den Export von Notizen als PNG- oder SVG-Dateien konsistenter macht. Beim Exportieren einer Seite, die sowohl handschriftlichen als auch getippten Text enthielt, wurde die Datei manchmal so beschnitten, dass sie nur handschriftliche Notizen enthielt. Jetzt sehen die exportierten Dokumente genauso aus wie auf dem Tablet. Zudem wurde das Versenden von getipptem Text per E-Mail verbessert: Nachrichten, die zu diesen E-Mails hinzugefügt werden, erscheinen jetzt in einer separaten Zeile, so dass es einfacher ist, zwischen Nachrichten und Notizen zu unterscheiden. Und schließlich erleichtern neue Auswahl-Optionen in der mobilen App das Auswählen und Bearbeiten von Text. Für Android-User bietet Version 3.6 eine bessere Unterstützung für Tastatur-Apps von Drittanbietern, Wortvorschläge und Textdiktate.

Das Update wird ab sofort an alle reMarkable-Nutzer und -Nutzerinnen verteilt. In den Einstellungen des reMarkable 2 kann im Menü unter „General“ → „Software“ nach der Aktualisierung gesucht werden. Auf meinem reMarkable 2 wurde das Update auf v3.6 heute Vormittag noch nicht angezeigt, hier ist noch Version 3.5.2.1807 aktuell.