Ugreen kündigt 300 Watt Ladestation und PowerRoam 2200 an

Die IFA steht vor der Tür und auch der bekannte und beliebte Hersteller Ugreen kündigt neue Produkte an. Im Fokus steht ein neues ultrastarkes 300 Watt Ladegerät mit 4x USB-C und 1x USB-A sowie die neue Powerstation PowerRoam 2200.

Das neue Ugreen Nexode 300 Watt Ladegerät mit Power Delivery habe ich schon vorliegend. Hier handelt es sich um das erste 300 Watt Tischladegerät, das aufgrund der Verwendung der GaN-Technolgie für seine Power relativ kompakt ist. Das Ladegerät misst 11 x 9,5 x 5,5 Zentimeter und ist 842 Gramm schwer. Es kann hochkant aufgestellt werden, zwei Gummifüße sorgen für die entsprechende Sicherheit. Auf der Front gibt es 4x USB-C und 1x USB-A. Der oberste USB-C Port liefert bis zu 140 Watt und kann mit dem mitgelieferten 240W USB-C Schnellladekabel angeschlossene Geräte entsprechend schnell laden. Bei Verwendung mehrerer Ports gleichzeitig, teilt das Gerät den Strom intelligent auf. Werden alle Ports genutzt gibt es 140W, 60W, 45W, 20W und 22,5W (von oben nach unten). Der Rest wird für den Betrieb benötigt.

Das 300 Watt Ladegerät wird Anfang September verfügbar gemacht, ein Preis ist aktuell noch nicht bekannt. Mein ausführlicher Testbericht wird ebenfalls zum Launch folgen.

Ugreen PowerRoam 2200 angekündigt

Auch Ugreen hat Powerstations im Angebot, bisher eine Variante mit 680 sowie 1024 Wattstunden, zur IFA wird mit der Station PowerRoam 2200 die nächstgrößere Variante angekündigt. Wie der Name schon vermuten lässt, gibt es hier 2200 Wh und weiterhin moderne LiFePO4-Batterien, die auch in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen.

Als Anschlüsse kommen hier 4x USB-C und 2x USB-A zum Einsatz, hinzu kommen vier herkömmliche Steckdosen und ein 12 Volt Anschluss. Die Station kann via Stromkabel aufgeladen werden, wer die Energie der Sonne nutzen will, kann ein Solarmodul via XT60-Kabel anschließen. Die neue Powerstation wird etwas größer und schwerer und kann mit einer Art Sackkarre einfach transportiert werden.

Weitere Details stehen noch aus, auf der IFA werde ich mir die neue Station genauer ansehen. Ein Preis ist hier noch nicht bekannt.