Spark: E-Mail-Client jetzt auch Bestandteil von Setapp

Wer auf dem Mac nicht auf Apples eigene Mail-App setzen will, findet mit Spark Mail von Readdle seit einiger Zeit eine Alternative. Der Download für macOS kann kostenlos getätigt werden, ist 360 MB groß und bringt auch eine deutsche Lokalisierung mit. Premium-Funktionen gibt es hingegen nur im Abo, das ab 69,99 Euro/Jahr zu haben ist.

Ab sofort gibt es Spark Mail für macOS und iOS auch im Rahmen der Setapp-Software-Sammlung. Wer das App-Abo bereits nutzt, kann den E-Mail-Client in der aktuellen Version 3.7.3 über Setapp herunterladen. Dazu wird mindestens macOS 12.0.0 oder neuer benötigt. Das sind die Features von Spark Mail:

Verwalte deine E-Mails: Mache deine Arbeit mit E-Mails intuitiver und übersichtlicher. In der App kannst du E-Mails als erledigt markieren und in den Schlummermodus versetzen oder diejenigen beiseite legen, die du später bearbeiten möchtest, wichtige E-Mails ganz oben anheften oder Nachrichten nach Absender gruppieren. Diese und weitere E-Mail-Verwaltungstools in Spark Mail machen deine E-Mails endlich überschaubar.

Zugriff auf mehrere Posteingänge: Verwendest du mehrere E-Mail-Konten? Spark Mail kann dir helfen, diese von einem einzigen Posteingang aus zu verwalten. Empfange und verwalte E-Mails in deinen Gmail-, AOL-, iCloud-, IMAP-, Hotmail-, Yahoo- und GMX-Konten.

Verwende den KI-gestützten E-Mail-Assistenten: Erstelle mit dem KI-Assistenten von Spark Mail Entwürfe, fasse zusammen, formuliere deine Ideen um, erweitere oder kürze deinen Text. Verwende ihn, um deine E-Mail-Entwürfe Korrektur zu lesen, den Ton deines Textes schnell in einen freundlicheren zu ändern oder ihn formeller zu gestalten.

Entferne Ablenkungen: Der intelligente Posteingang trennt vorrangige Mails vom Rest und macht es einfacher, die wirklich wichtigen Nachrichten zu finden. Mit der App kannst du außerdem unerwünschte Absender blockieren und ganze E-Mail-Threads stummschalten.

Arbeite mit deinem Team zusammen: Bilde Teams und arbeitet in Spark Mail zusammen. Diskutiere E-Mails in einem privaten Chat, erstelle Links zu E-Mails oder Threads und teile diese mit deinen Teamkollegen, um eine präzisere Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Spark Mail kann im Rahmen des Setapp-Abonnements, das sich sieben Tage lang kostenlos ausprobieren lässt und im Anschluss 9,99 USD/Monat kostet, gratis geladen werden. Wer Setapp unter macOS und iOS nutzen möchte, zahlt 12,49 USD/Monat. Auch ein Familien-Abo, das sich mit insgesamt bis zu vier Personen verwenden lässt, steht mittlerweile zum Preis von 19,99 USD/Monat bereit. Nicht unerwähnt bleiben sollte an dieser Stelle, dass Readdle externe Analysetools, unter anderem von Amplitude und Facebook, verwendet. Wer also streng vertrauliche E-Mails versendet oder hohe Ansprüche an Datenschutzrichtlinien hat, sollte auf andere Apps setzen.