Eure Ideen gefragt: Digitaler Familienkalender am Kühlschrank

Ich möchte die Digitalisierung bei uns Zuhause ein wenig weiter vorantreiben. Warum? Aktuell schreiben wir unsere Familientermine noch ganz klassisch auf einen Monatsplaner, der am Kühlschrank hängt. Das ist eine praktische Sache, denn dort haben Eltern und Kinder jeweils eine eigene Spalte und ein einfacher Stift genügt, um einen neuen Termin einzutragen.

Diese klassische Lösung hat allerdings ein großes Problem: Wenn wir unterwegs sind, dann haben wir natürlich auch keinen Zugriff auf den Kalender. Eintragen kann man unterwegs wenig überraschend auch keine neuen Termin. Zudem wäre es mehr als praktisch, wenn die Termine, die ich auf meinem iPhone oder Mac erstelle, auch auf dem Familienkalender landen würden.

Aber wie stellt man das an? Hier bin ich mir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht ganz schlüssig und bin auf eure Gedanken und Ideen gespannt, vielleicht standet ihr ja schon einmal vor einer ganz ähnlichen Herausforderung der Digitalisierung im eigenen Haushalt.

Familienkalender aus dem App Store sind wenig attraktiv

Ein älteres iPad könnte ich durchaus noch auftreiben, ideal wäre natürlich Modell mit Apple Pencil. Das würde jedenfalls meiner Frau gefallen und mit iOS 16 und der Kritzeln-Funktion klappt das mit den handschriftlichen Eingaben ja auch schon ziemlich gut. Alternativ wäre auch noch ein Amazon Fire Max 11 Tablet vorhanden, das ich mir gerade als iPad-Alternative ansehe. Beide würde ich mit einer magnetischen Hülle oder entsprechenden Klebe-Lösungen am Kühlschrank befestigen, so dass man sie auch mal abnehmen kann.

Die erste Suche nach einem digitalen Familienkalender im App Store war leider wenig erfolgreich. Die aktuell dort zur Verfügung stehenden Apps wurden entweder seit langer Zeit nicht mehr aktualisiert oder sehen zumindest so aus, als müssten sie dringend mal wieder umfassend aktualisiert werden.

Zumindest einen interessanten Kandidaten habe ich dann doch noch gefunden: Looping (App Store-Link). Funktional ist hier noch ein bisschen Gewöhnung gefragt, die Aufteilung in Gruppen und Personen gefällt mir noch nicht ganz so gut. Wirklich mit Terminen gefüllt habe ich die App bisher aber noch nicht.

Doch nur eine klassische Kalender-App?

Oder wird es am Ende doch eine klassische Kalender-App? Ich nutze ja seit jeher Fantastical und bezahle dort auch mit unserer Arbeitsfamilie das Premium-Abo. Die Vorteile von Fantastical: Es sieht schick aus und die Texteingabe per Tastatur oder Apple Pencil funktioniert wirklich hervorragend gut. Für jedes Familienmitglied können Termine mit einer Farbe erstellt und natürlich auch über mehrere Geräte hinweg synchronisiert werden.

Eine andere App, die mir optisch ziemlich gut gefällt, ist Calendars by Readdle. Auch hier gibt es verschiedene Ansichten für Tage, Wochen oder Monate sowie eine intelligente Texteingabe. Der Nachteil auch bei dieser Lösung: Die App ist ausschließlich für den Apple-Kosmos verfügbar, für das Fire-Tablet müsste also eine andere Lösung her.

Generell wundere ich mich, dass es auf dem Markt noch keine echte digitale Lösung gibt, im besten Fall sogar mit einem eInk-Display, bei dem der Akku dann wochenlang hält. Oder vielleicht habe ich einfach nur etwas übersehen?