Logitech Combo Touch: Neue Tastatur-Hülle für das M4 iPad Pro und das M2 iPad Air angekündigt

Logitech hat seine beliebte Combo-Touch-Tastatur-Hülle für Apples neue iPad-Pro- und iPad-Air-Generation neu aufgelegt und bietet damit weiterhin eine praktische Alternative zu Apples Magic Keyboard an. Das Combo-Touch-Case verfügt dabei über ein extragroßes Trackpad und eine Tastatur in Originalgröße. Die neue Combo-Touch-Generation ist ab sofort für 229 Euro auf Logitech.com erhältlich.

„Logitech Combo Touch ist jetzt für das neu gestaltete iPad Air und dem dünnen und leichten neuen iPad Pro erhältlich. Die neuen Combo Touch-Modelle wurden aus nachhaltigen und hochwertigen Materialien hergestellt und sind die bisher dünnsten und leichtesten Modelle“, schreibt Logitech in einer Pressemitteilung.

Das Combo-Touch-Case ist eine – auch für andere iPad-Modelle verfügbare – iPad-Hülle, die aber auch über eine Tastatur und ein Trackpad verfügt. Die Tastatur ist abnehmbar. Zudem enthält das Case einen Kickstand, mit dem das iPad auf verschiedene Weise positioniert werden kann. So lässt sich das iPad je nach gewünschtem Verwendungszweck entsprechend aufstellen, sei es nun zum Lesen, Schreiben oder Videos schauen.

Eine weitere praktische Eigenschaft des Combo Touch ist sicherlich, dass es nicht separat aufgeladen werden muss. Auch eine Kopplung mit dem Gerät entfällt. Für beides nutzt das Combo Touch nämlich den Smart Connector des iPads.

Die Tastatur verfügt über 16 verschiedene Hintergrundbeleuchtungsmodi, die euch das Arbeiten in diversen Lichtverhältnissen erleichtern sollen. Auch Shortcut-Tasten sind verbaut. Das Combo-Touch-Case unterstützt zudem den Apple Pencil.

Im Vergleich zu Vorgänger-Modellen sind die aktuellen Combo-Touch-Hüllen deutlich leichter und dünner, verfügen aber über das bis dato größte Trackpad, das es bisher in einem Combo Touch gab.

Ab sofort erhältlich

Das Combo Touch ist ab sofort auf Logitech.com – und in Kürze auch im Apple-Online-Store erhältlich. Das Case für das M4 iPad Pro ist in der Farbe „Grafit“ und sowohl für die 11-Zoll (Kostenpunkt 259 Euro) als auch für die 13-Zoll-Variante (Kostenpunkt 299 Euro) erhältlich. Für das M2 iPad Air gibt es das Combo Touch in der Farbe Oxford Grey. Die 11-Zoll-Ausführung kostet 229 Euro; die 13-Zoll-Version ist für 259 Euro zu haben.