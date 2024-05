Photo Tape: Bilder einfach zu Collagen verbinden

Seid ihr gerade im Urlaub oder wollt einfach so ein paar Bilder mit Freunden oder Familie teilen? Wie wäre es mit einer schicken Collage? Genau das ist mit Photo Tape (App Store-Link) möglich – wobei die 2,99 Euro teure App für iPhone und iPad einen etwas anderen Ansatz wählt, als man es sonst von Anwendungen dieser Art gewohnt ist.

Wenn man eine Collage erstellt, wählt man üblicherweise ja erst das Layout aus, bevor man eine passende Anzahl von Bildern aus der Foto-Bibliothek auswählt. Bei Photo Tape läuft das grundlegend anders – und das macht jede Menge Spaß.

Euer erster Weg in Photo Tape führt in eure Fotos. In der Bibliothek wählt ihr alle Schnappschüsse aus, die in eurer Collage landen sollen. Ob das nun drei, sechs oder zehn Bilder sind, spielt zunächst einmal keine Rolle. Alle Fotos werden in Photo Tape zunächst untereinander angeordnet, wobei der Spaß dann erst so richtig beginnt.

Photo Tape punktet mit einer tollen Bedienung

Ihr könnt die Fotos nach Lust und Laune durch die Gegend schieben, wobei sie dann automatisch an den möglichen Positionen festkleben und auch das passende Bildverhältnis automatisch festgelegt wird. Natürlich ist es zu diesem Zeitpunkt auch noch möglich, Bilder zu löschen oder weitere Fotos hinzuzufügen, sollte sich das im Hinblick auf die Gestaltung anbieten.

Abschließend könnt ihr noch die Dicke und Farbe eines möglichen Rahmens festlegen. Im Anschluss kann die fertige Collage in drei verschiedenen Auflösungen aus Photo Tape in viele andere Apps exportiert oder natürlich in eurer Bibliothek gesichert werden.

Photo Tape verzichtet auf unnötige Extras. Es gibt keine Textoption und auch keine Sticker oder andere wilde Sachen. Ich würde mir nur eine Zoom-Funktion für einzelne Bilder wünschen, um den Fokus noch besser auf bestimmte Bildausschnitte legen zu können. Insgesamt besticht Photo Tape aber vor allem mit seiner äußerst gelungenen Handhabung, die einfach Spaß macht.