iPhone 14 und iPhone 14 Plus können ab sofort in Gelb vorbestellt werden

Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus können seit Herbst letzten Jahres gekauft werden und damit die neuen Modelle nicht untergehen, hat Apple wie schon im letzten Jahr eine neue Farbe verfügbar gemacht. Ab sofort könnt ihr das iPhone 14 und iPhone 14 Plus in der neuen Farbe Gelb vorbestellen. Die Auslieferung erfolgt dann am 14. März.

„Die Menschen lieben ihr iPhone und verlassen sich darauf bei allem, was sie Tag für Tag damit erledigen und ab sofort wird die Produktfamilie um ein neues iPhone 14 und iPhone 14 Plus in Gelb erweitert“, sagt Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing von Apple, im Rahmen einer Pressemitteilung.

Klickt euch gerne in eines der folgenden Videos, um die neue Farbe in echt zu sehen.